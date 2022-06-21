İngiltere'de demiryolu çalışanları isyan bayrağını çekti! 40 binden fazla işçi son 30 yılın en büyük grevini başlattı - Son Dakika
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İngiltere'de demiryolu çalışanları isyan bayrağını çekti! 40 binden fazla işçi son 30 yılın en büyük grevini başlattı

21.06.2022 15:23

İngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının başlattığı ve 40 binden fazla işçinin katıldığı grev nedeniyle ülkede ulaşım durma noktasına geldi. "Son 30 yılın en büyük grevi" olarak nitelendirilen eylem sebebiyle trenlerin sadece beşte biri hizmet veriyor.

İngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının başlattığı grev nedeniyle tüm ülkede ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Grev nedeniyle trenlerin sadece beşte biri hizmet veriyor. Genellikle ana hatlarla sınırlı olan seferler, ancak 07.30-18.30 saatleri arasında yapılacak.

İngiltere'de 30 yılın en büyük ulaştırma çalışanları grevi başladı

İngiltere'nin yanı sıra İskoçya ve Galler'de de çoğu tren gün boyunca çalışmayacak. Euston, Waterloo ve London Bridge gibi yoğun istasyonların grev nedeniyle boş kaldığı görüldü.

İngiltere'de 30 yılın en büyük ulaştırma çalışanları grevi başladı

Londra metrosu seferleri de büyük ölçüde askıya alındı. Başkentte seyahat etmeye çalışanlar, uzun otobüs kuyruklarıyla karşılaştı. Londra etrafındaki yolların normalden daha yoğun olduğu ve şehir merkezlerine doğru trafik oluştuğu görüldü.

İngiltere'de 30 yılın en büyük ulaştırma çalışanları grevi başladı
30 YILIN EN BÜYÜK GREVİ

Son 30 yılın en büyük grevi olarak değerlendirilen eyleme 40 binden fazla işçi katılıyor. Sendika, artan enflasyon karşısında yüzde 7'lik zam isterken, hükümet yüzde 3 öneriyor. Ülkede enflasyonun sonbaharda yüzde 11'i bulması bekleniyor.

İngiltere'de 30 yılın en büyük ulaştırma çalışanları grevi başladı

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, BBC'ye yaptığı açıklamada, acil durum kabinesinin (Cobra) grev nedeniyle toplanacağını duyurdu.

İngiltere'de 30 yılın en büyük ulaştırma çalışanları grevi başladı

Sendikalarla görüşmediğini belirten Shapps, "Genelde onlarla görüşmem çünkü bu bir hile. Milyonda bir şans olduğunu düşünseydim elbette bunu ilk fırsatta yapardım." dedi.

İngiltere'de 30 yılın en büyük ulaştırma çalışanları grevi başladı

RMT Genel Sekreteri Mick Lynch ise anlaşmazlığın aylarca sürebileceği konusunda uyararak, hükümetinin 4 milyar sterlinlik fonu kestiğini ve anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasını aktif olarak engellediğini ifade etti.

Ülkede, perşembe ve cumartesi günleri de grev yapılması planlanıyor.

İngiltere'de 30 yılın en büyük ulaştırma çalışanları grevi başladı
İngiltere'de 30 yılın en büyük ulaştırma çalışanları grevi başladı
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Kaynak: AA

England, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de demiryolu çalışanları isyan bayrağını çekti! 40 binden fazla işçi son 30 yılın en büyük grevini başlattı - Son Dakika

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