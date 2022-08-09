İngiltere'de demiryolu çalışanları greve gitme kararı aldı - Son Dakika
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İngiltere'de demiryolu çalışanları greve gitme kararı aldı

09.08.2022 22:33
İngiltere'de demiryolu çalışanları greve gitme kararı aldı

İngiltere'de demiryolu çalışanları ücret ve emeklilik haklarında iyileştirme talebiyle 18 Ağustos'ta greve gidecek.

İngiltere'de demiryolu çalışanları ücret ve emeklilik haklarında iyileştirme talebiyle 18 Ağustos'ta greve gidecek.

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Kaynak: AA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de demiryolu çalışanları greve gitme kararı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de demiryolu çalışanları greve gitme kararı aldı - Son Dakika
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