İngiltere'de demiryolu işçileri 27 Temmuz'da greve gidecek - Son Dakika
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İngiltere'de demiryolu işçileri 27 Temmuz'da greve gidecek

13.07.2022 18:37
İngiltere'de demiryolu işçileri 27 Temmuz'da greve gidecek

İngiltere'de Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Sendikası (RMT), işverenle maaşlara yönelik yürütülen görüşmelerde devam eden çıkmaz nedeniyle 27 Temmuz'da 1 günlük greve gideceklerini açıkladı.

İngiltere'de Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Sendikası (RMT), işverenle maaşlara yönelik yürütülen görüşmelerde devam eden çıkmaz nedeniyle 27 Temmuz'da 1 günlük greve gideceklerini açıkladı.

İngiltere'de Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Sendikası (RMT) yeniden grev kararı aldı. İşverenle maaşlara yönelik yürütülen görüşmelerde devam eden çıkmaz nedeniyle RMT, 27 Temmuz'da 1 günlük greve gideceklerini açıkladı. Network Rail'in bu yıl ve gelecek yıl maaşlar için verdiği yüzde 4'lük artış teklif etmesinin ardından gelen grev kararı hakkında konuşan RMT Genel Sekreteri Mick Lynch, "Network Rail'den gelen teklif, üyelerimiz için önemsiz bir miktar. Grev, hem demiryolu endüstrisinin hem de hükümetin, bu anlaşmazlığın sürdüğü sürece bizi anlamasını sağlamak için açık olan tek yol. İşletmeci şirketler inatçı olmaya devam ediyor. iş güvenliği ve maaşla ilgili herhangi bir yeni teklifi yapmayı reddediyorlar" dedi.

Geçtiğimiz ay son 30 yılın en büyük grevi yapılmıştı

RMT, 23-25 Haziran tarihleri arasında iş bırakarak son 30 yıldaki en büyük greve imza atmıştı. Onbinlerce işçi, sendikanın çağrısıyla iş bırakmış, İngiltere'de demiryolu ulaşımı durma noktasına gelmişti. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, RMT'yi "insanların yaşamlarına zarar vermekle" suçlamıştı.

İşçi-işveren arasında yaşanan anlaşmazlık

İşten çıkarmaların önlenmesini, çalışma ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesini isteyen RMT, bu yıl yüzde 11'e ulaşması beklenen enflasyonla artan yaşam maliyetini de dengelemek için maaşlarda en az yüzde 7'lik bir artış talep ediyor. RMT ayrıca, işverenden planlanan reformların bir parçası olarak hiçbir zorunlu işten çıkarma yapılmayacağına dair yazılı bir garanti istiyor. - LONDRA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de demiryolu işçileri 27 Temmuz'da greve gidecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de demiryolu işçileri 27 Temmuz'da greve gidecek - Son Dakika
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