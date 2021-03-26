İngiltere'de derste Muhammed Peygamber karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı - Son Dakika
BBC

İngiltere'de derste Muhammed Peygamber karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı

26.03.2021 06:37
İngiltere'de derste Muhammed Peygamber karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı, System.String[]

İngiltere’nin West Yorkshire bölgesinde bulunan Batley kentindeki bir okulda görevli öğretmenin derste Muhammed Peygamber karikatürlerini göstermesi tepki topladı.

İngiltere'nin West Yorkshire bölgesinde bulunan Batley kentindeki bir okulda görevli öğretmenin derste Muhammed Peygamber karikatürlerini göstermesi tepki topladı. Öğretmenin açığa alındığı açıklandı.

Pazartesi günü yaşanan olayın ardından okulun önünde toplanan veliler, protesto gösterisi düzenledi. Bazı eylemciler, öğretmenin işine son verilmesini talep etti.

Okul Müdürü Gary Kibble, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, yaşananlardan dolayı "tartışmasız bir şekilde özür dilediğini" belirtti.

Kibble, öğretmenin de "en içten özürlerini dile getirdiğini" ve olayla ilgili açılan soruşturma süresince askıya alındığını söyledi.

Kibble, "Derste bu konunun işlenmesine vakit geçirmeksizin ara verdik ve okulumuzda temsil edilen tüm toplulukların desteğiyle birlikte bundan sonrasına ilişkin neler yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Çocukların tüm inanç ve dinleri öğrenmesi önemli. Ancak bunun hassas bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

İngiltere basını, 29 yaşındaki din öğretmeninin kimliğinin internet ortamında dolaşmaya başladığını ve polis tarafından can güvenliğinin tehlikede olabileceğine dair uyarılmasının ardından saklandığını öne sürdü.

İngiltere Eğitim Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, öğretmenlere yönelik tehdit ve gözdağının asla kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Sözcü, bu tarz olaylar yaşandığında okul ile veliler arasında diyalog kurulmasını teşvik ettiklerini belirterek, "Tehditlerin savrulduğu ve koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edildiği bu tarz protestolar, hiçbir şekilde kabul edilemez ve bunlara bir son verilmesi gerekir" dedi ve şunları ekledi:

"Okullar, müfredatlarında dengeyi sağlama koşuluyla çok geniş bir yelpazede, ne kadar tartışmalı ve zorlu da olsa her türlü konu, fikir ve materyali eklemekte serbesttir. Bu eğitim faaliyetini, sınıf içerisinde kullanılacak materyaller de dahil olmak üzere farklı din ve inanç mensuplarına saygı ve hoşgörü çerçevesinde dengelemeleri gerekir."





Protestolara katılan ve adının Abdullah olduğunu söyleyen bir bölge sakini, karikatürün "bütün Müslüman toplumunu" rencide ettiğini söyledi.

BBC'ye yaptığı açıklamada söz konusu okulda çocuğunun olmadığını ancak akrabalarının eğitim gördüğünü belirten Abdullah, protestoya öğrenciler dahil 100 kadar kişinin katıldığını aktardı.

Abdullah, "Bu, sessiz kalamayacağımız bir olay. Sesimizi yükseltip, okul müdürüne, okula ve yönetimine bunun hafif bir şey olmadığını göstermeliyiz. Geçmemeniz gereken kırmızı çizgiler vardır" dedi.

BBC Leeds'e konuyla ilgili değerlendirmeler yapan bir veli de, derste karikatürün gösterilmesinden üzüntü duyduğunu ancak "oldukça ürkütücü ve korkutucu" olarak tanımladığı protestolara hak vermediğini ifade etti.

Bir başka veli de, bu görselin kullanımının "uygunsuz ve kabul edilemez" olduğunu ve çocuğunu okuldan almayı düşünebileceğini söyledi.





Batley'de yaşayan akademisyen ve Müslüman hakları savunucusu Dr. Abdul Shaikh da PA haber ajansına, " Müslüman okul çocuklarının dini hassasiyetlerinin, Yüce Muhammed Peygamber'i hicveden, rencide edici bir görseli göstermeye karar veren öğretmen tarafından tamamen gözardı edilmesi bu kentteki birçok Müslüman gibi beni de şoke etti" dedi.

West Yorkshire Polisi sözcüsü, protesto sırasında okul yakınındaki yolun kısa bir süre için kapatıldığını söyledi.

Sözcü, tutuklama yapılmadığını ve katılımcılara ceza kesilmediğini de sözlerine ekledi.

İngiltere'de derste Muhammed Peygamber karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı
İngiltere'de derste Muhammed Peygamber karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı
İngiltere'de derste Muhammed Peygamber karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı

Peygamber, Öğretmen, England, Okul, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de derste Muhammed Peygamber karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Lobide tanıştığı 3 kadınla odasına çıkan Azeri iş insanı, tabanca ile başına ateş etti Lobide tanıştığı 3 kadınla odasına çıkan Azeri iş insanı, tabanca ile başına ateş etti Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak Meteoroloji'den 14 il için kar yağışı uyarısı: Kalınlık 40 cm'yi bulacak Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Emre Belözoğlu'nun lisansı kulübede olmasına yetiyor mu? Merak edilen soru yanıt buldu Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi PFDK'dan 2 maç ceza alan Fatih Terim'den 'adalet terazisi' göndermesi         
23:16
Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakıyor         
22:47
Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı Erol Bulut'la birlikte Altay'ı parlatan isim de gitti, taraftar isyan bayrağı açtı: Umut kırıntısıydı         
21:25
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı         
16:59
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı         
11:46
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu         
10:38
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 07:56:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de derste Muhammed Peygamber karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei