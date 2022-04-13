İngiltere'de Devlet Bakanı Wolfson, Başbakan'a verilen "parti cezası"nın ardından istifa etti - Son Dakika
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İngiltere'de Devlet Bakanı Wolfson, Başbakan'a verilen "parti cezası"nın ardından istifa etti

13.04.2022 20:58
İngiltere'de Devlet Bakanı Wolfson, Başbakan'a verilen "parti cezası"nın ardından istifa etti

İngiltere'de Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı David Wolfson, Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık binasında Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden para cezası almasının ardından istifa etti.

İngiltere'de Adaletten Sorumlu Devlet Bakanı David Wolfson, Başbakan Boris Johnson'ın Başbakanlık binasında Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden para cezası almasının ardından istifa etti.

Wolfson, Johnson'a yazdığı mektupta, sadece cezaya neden olan etkinlikler nedeniyle değil, aynı zamanda "olup bitene verilen resmi yanıt" nedeniyle de görevi bıraktığını belirtti.

Son açıklamaların Başbakanlık binasında kurallar ve kanunların defaten ihlal edildiğini gösterdiğini vurgulayan Wolfson, bu ihlallerin ölçeği, bağlamı ve doğasının, yapılanların anayasal dokunulmazlık kapsamında olamayacağı sonucuna vardığını ifade etti.

Suçlu bulunsa da istifa etmeyeceğini açıkladı

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.

Başbakan, etkinlikler sırasında tüm kısıtlamalara uyulduğunu savunarak istifa çağrılarını reddetmiş ve soruşturmaların sonucunun beklenmesini istemişti.

Polis, incelediği etkinlikler arasında yer alan bir doğum günü partisi nedeniyle Başbakan'ın yanı sıra eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'a 12 Nisan'da para cezası vermişti.

Başbakan Johnson, para cezasının ardından özür dilese de istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Haziran 2020'de Başbakanlık'ta kendisi için düzenlenen doğum günü partisine katılan Johnson, bunun kuralların ihlali olabileceğini düşünemediğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

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