İngiltere'de devlet kurumu ICO yanlışlıkla bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de devlet kurumu ICO yanlışlıkla bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı - Son Dakika Dünya

İngiltere'de devlet kurumu ICO yanlışlıkla bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı

6 saat önce

İngilterede devlet kurumu ICO, yeni yılda onurlandırmak istediği bini aşkın şarkıcı, film yıldızı gibi ünlü ismin listesinde yanlışlıkla bu kişilere ait adres ve diğer mahrem bilgileri paylaştı. Yaklaşık bir saat boyunca internet sitesinde yer alan bilgiler daha sonra kaldırıldı

İngiltere'de devlet kurumu ICO yanlışlıkla bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı, System.String[]

İngiltere hükümeti yeni yılda onurlandırmak istediği bini aşkın şarkıcı, film yıldızı gibi ünlü ismin listesinde yanlışlıkla bu kişilere ait adres ve diğer mahrem bilgileri paylaştı. Yaklaşık bir saat boyunca internet sitesinde yer alan bilgiler daha sonra kaldırıldı.


Ülkede bulunan Bilgi Komisyoneri Ofisi (ICO), 2020 Yeni Yılın Onur Listesi'ni yayımlayarak kraliyet ailesi tarafından şövalye ya da sör gibi unvanları kazanan isimleri açıkladı.Listede ünlü isimler harici kişilerin adres bilgileri de yer aldı.

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İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:15 
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