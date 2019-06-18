İngiltere'de dört çocuktan biri "mülteci"nin anlamını bilmiyor
53 dakika önce
Avrupa’da göçmen karşıtı söylemler artarken İngiltere’de her dört çocuktan birinin “mülteci” kelimesinin anlamını bilmediği ortaya çıktı. İngiltere Kızılhaç Teşkilatı’nın gerçekleştirdiği araştırma ülkede iltica arayanlara karşı şüphe ve olumsuz düşüncelerin giderek arttığınu gösterdi.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:38
'da göçmen karşıtı söylemler artarken İngiltere
'de her dört çocuktan birinin "mülteci" kelimesinin anlamını bilmediği ortaya çıktı. İngiltere Kızılhaç Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği araştırma ülkede iltica arayanlara karşı şüphe ve olumsuz düşüncelerin giderek arttığını gösterdi.
Hızılhaç'ın konuştuğu öğretmenlerin yarıdan fazlası (yüzde 52) öğrencilerinde mülteci karşıtı düşüncelerin arttığını gözlemledi. Öğretmenlere göre, öğrencilerin dörtte biri (yüzde 24) mültecinin ne olduğunu bilmiyor.
Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi
4 anket şirketinin yöneticisi, İmamoğlu ve Yıldırım'ın ortak canlı yayınını değerlendirdi
AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok
Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı