İngiltere'de döşeme arasından tarihi eser fışkırdı - Son Dakika

İngiltere'nin Norfolk bölgesinde koronavirüs karantinası sebebiyle tarihi bir malikanede tek başına çalışan bir arkeolog, döşeme tahtalarının arasından 'binlerce' nadir antik eser ortaya çıkardı. Antik eserler arasında, 15'nci yüzyıl Tudor dönemine ait el yazmaları sayfalar bulunuyor.

Bedingfield ailesi için 1482 yılında yapılan ve hala aileye ait olan Oxburgh Hall malikanesinde çalışan arkeolog Matthew Champion, koronavirüs salgını sebebiyle malikanede karantina altında kalmayı kabul ederek restorasyon çalışmalarında yer aldı. Çatı katlarındaki zeminlerin yenilenmesi sırasında döşeme yıkıntılarını parmaklarıyla araştıran Champion, binlerce nadide antik eser keşfetti.

İLK DEFA DÖŞEME ALTINA BAKILDI

Restorasyon çalışmasını denetleyen İngiltere Ulusal Emanet küratörü Anna Forest, zemin döşeme tahtaları arasında yapılan keşfin yüzyıllardır boyunca yapılmadığını ve bunun bir ilk olduğunu açıkladı. Arkeolog Champion'un bulduğu antik eserler arasında en önemli eserin, 600 yıllık altın varakla yazılmış el yazması sayfaları olduğu ifade edildi. Malikanenin kuzeybatı köşesinde, 16. yüzyılın ikinci yarısı ile 18. yüzyıl arasına ait ipek, kadife, saten, deri, yün ve işlemeli kumaşlardan 200 parça bulunan eserler arasında yer aldı.