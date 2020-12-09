İngiltere'de dün başlayan Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı hakkında alerji uyarısı - Son Dakika
BBC

İngiltere'de dün başlayan Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı hakkında alerji uyarısı

09.12.2020 19:52
İngiltere'de dün başlayan Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı hakkında alerji uyarısı, System.String[]

Salı günü İngiltere'de binlerce kişiye uygulanan Covid aşısına iki kişi alerjik tepki gösterince yetkililer kuvvetli alerjileri olanların aşıdan kaçınmasını tavsiye etti.

İngiltere'de ilaç güvenliği kurumu yetkilileri, kuvvetli alerjik tepkileri olan kişilerin Pfizer-BioNTech tarafından üretilen Covid-19 aşısından kaçınması gerektiğini söyledi.

Bu açıklama dün başlayan aşılama kampanyası kapsamında iki sağlık çalışanının alerjik tepkiler göstermesi üzerine yapıldı.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim Kurumu (MHRA), aşıdan kaçınma tavsiyesinin bazı ilaçlara, gıdalara ya da aşılara alerjisi olan kişileri kapsadığını kaydetti.

Aşıya tepki gösteren iki sağlık görevlisine hemen müdahale edildiği ve şu anda durumlarının iyi olduğu da bildirildi.

Her iki kişinin de genellikle ciltte kızarma ve kaşıntı, nefes darlığı ve bazen de tansiyon düşülüğü şeklinde kendisini hissettiren anaflaktik reaksiyonlar gösterdikleri anlaşılıyor. Bu, ölümcül olabilen anaflaktik şoktan farklı bir reaksiyon.

Her iki sağlık çalışanının da ciddi alerjileri olduğu ve yanlarında adrenalin iğnesiyle dolaştıkları da kaydedildi.

İngiltere Sağlık Hizmetleri kurumunun başkanı Profesör Stephen Powis bu tür reaksiyonların yeni aşılarda ortaya çıkmasının normal olduğunu, alerjisi olanlara aşıdan kaçınma uyarısının tedbir niteliğinde olduğunu söyledi.

İngiltere ilaç güvenliği kurumu MHRA'nın başkanı Doktor June Raine görülen tepkiler üzerine doğru olanın bu uyarının yapılması olduğunu tekrarladı.

Bu tür reaksiyonlar çok sık görülmese de yıllık grip aşıları dahil başka aşılarda da ortaya çıkabiliyor.

Binlerce kişi aşılandı

İngiltere'de dün başlayan aşılama kampanyası kapsamında, hastanelerde binlerce kişi Covid aşısı oldu.

Londra'daki Imperial College'dan bağışıklık uzmanı Profesör Peter Openshaw "Aşılamanın hemen başında iki alerjik reaksiyon ortaya çıktığını bilmemiz ve sağlık yetkililerinin hemen tedbir olarak tavsiyede bulunması, aşılamanın titizlikle gözlemlendiğini gösteriyor" diye konuştu.

Analiz: BBC Sağlık Muhabiri James Gallagher

Bu hislerinizle değil aklınızla değerlendirmek gereken bir konu.

Hiç bir etkili ilacın yan etkisi olmadığı söylenemez. O halde risklerle faydaların bir dengesini bulmak gerekiyor.

Unutmayalım ki geçtiğimiz aylarda Birleşik Krallık'ta yaşayan her bin kişiden biri koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi ve bu sayı giderek yükseliyor.

Dün aşılanan binlerce kişiden ikisinin, hızla iyileşen bir alerjik reaksiyon gösterdikleri bildirildi.

Bu tür tepkiler her aşıya karşı ortaya çıkabilir ve kortizon ya da adrenalinli ilaçlarla tedavi edilebilirler.

Aşının insanlar üzerindeki denemelerinde her bin aşılanan kişiden birinde alerjik tepki görülebileceği bildirilmişti.

İlaç güvenliği kurumu yetkilileri bu konuda en riskli görünen gruba uyarıda bulundular fakat nüfusun büyük çoğunluğu açısından değişen bir şey yok.

İngiltere'de dün başlayan Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı hakkında alerji uyarısı
İngiltere'de dün başlayan Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı hakkında alerji uyarısı

Koronavirüs, İngiltere, Pfizer, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İngiltere'de dün başlayan Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı hakkında alerji uyarısı - Son Dakika

BBC

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