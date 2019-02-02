Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Dünya Başörtüsü Günü Kutlandı

İngiltere'de Dünya Başörtüsü Günü Kutlandı

1 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) İslamofobi temasıyla kutlandı.

İngiltere'de Dünya Başörtüsü Günü Kutlandı, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'da Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) İslamofobi temasıyla kutlandı.

Human Relief Foundation tarafından, Londra'nın doğusundaki Whitechapel semtinde Dünya Başörtüsü Günü kapsamında kadınlara özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin teması olarak İngiltere'de yükselen İslamofobi karşısında başörtüsünün kadın kimliğinin merkezi parçası haline gelmesi seçildi.

Etkinliğin düzenleyen gönüllülerden Saima, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Başörtüsü Günü gibi özel günlerin başörtüsüne karşı ayrımcılık ve bilgisizlikle mücadelede önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Samia, "Başörtüsünün tanındığı bir günün olmasının gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de İslamofobinin yükselişte olduğu, başörtüsü ve Müslüman kadının onu niçin kullandığı konusunda bilgisizliğin yaygın olduğu bugünkü iklimde." dedi.

Bazı insanların başörtüsünü hiçbir anlamı olmayan bir bez parçası olarak gördüğünü ve 'neden çıkartmıyorsun?' diye sorabildiklerini anlatan Saima, "Başörtüsü maddeyi aşıyor ve birey için daha derin bir anlama kavuşuyor. Başörtüsü bir giyim eşyası değil, bireyin kimliğinde kilit bir rolü var." diye konuştu.

Samia, kendisinin de 2 yıl önce başörtüsü kullanmaya başladığı bilgisini paylaşarak, başlangıçta Müslüman olmayan arkadaşlarının tepkisinden çekindiğini ancak bu endişelerinin temelsiz olduğunu gördüğünü, arkadaşlarının bu kararı saygıyla kabul ettiğini aktardı.

Bangladeş kökenli kadın aktivist Nazma Khan'ın 2013'te başlattığı Dünya Başörtüsü Günü 90'a yakın ülkede kutlanıyor.

Her yıl 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Londra, İngiltere, Güncel
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