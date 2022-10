İngiltere'de müzayedeye çıkan Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği o madalyon, İBB tarafından satın alındı

Henüz 15 yaşındaydı! Süt sağmaya gittiği ahırda feci şekilde can verdi

Christie's Müzayede Evi tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "İslam ve Hint Dünyaları Sanatı, Oryantal Kilimler ile Halılar" müzayedesinde Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği bir madalyon açık arttırmaya çıkarıldı. İtalyan sanatçı Constanzo da Ferrara tarafından Napoli'de 1481'de dökülen madalyon 38 bin sterline (yaklaşık 821 bin Türk lirası) satıldı.

İMAMOĞLU, İBB'NİN SATIN ALDIĞINI DUYURDU

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Üzerinde 'Bizans İmparatoru Muhammed' yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan bu kıymetli madalyon evine dönüyor. İBB, bugün İngiltere'de müzayedeye çıkan eseri satın almıştır" dedi.

RÖNESANS'IN EN İYİ PORTRE MADALYALARINDAN BİRİ

Ön yüzünde Fatih Sultan Mehmet'in portresinin bulunduğu madalyonun arka yüzeyinde ise hükümdarın at üstündeki bir çizimi bulunuyor. Madalyonun her iki yüzeyindeki Latince yazılar ise eserin en dikkat çekici özelliği olarak ortaya çıkıyor. Rönesans'ın en iyi portre madalyalarından biri olarak nitelendirilen madalyonun ön yüzünde, "Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed 1481", arkasında ise "Asya ve Yunanistan'ın Hükümdarı Muhammed, seferde atlı portre" yazıları yer alıyor.

HÜKÜMDAR HAYATTAYKEN RESMEDİLDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Fatih'in İtalya'dan sanatçı gönderilmesi talebi üzerine İstanbul'a gelen Ferrara'nın o dönemde Napoli Hükümdarı Ferrante'nin sarayında çalıştığı biliniyor. Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, madalyonun ön yüzeyindeki portrenin hükümdar hayattayken resmedildiği tahmin ediliyor.

EL YAZMASI KURAN, 488 BİN LİRAYA SATILDI

Osmanlı dönemine ait 16. yüzyılın ortalarında yazıldığı tahmin edilen Kur'an-ı Kerim müzayede evinde yapılan açık arttırmada satılan eserler arasında yer alıyor. El yazması Kur'an'ın müzayedede 22 bin 680 sterline (yaklaşık 488 bin lira) satıldığı belirtildi. Yine Osmanlı döneminde 1878'de yazılan başka bir Kur'an-ı Kerim tahmin edilen değerinin iki katına 11 bin 340 sterline (yaklaşık 244 bin lira) alıcı buldu.