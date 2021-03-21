İngiltere'de Ekim'den bu yana en düşük can kaybı - Son Dakika

İngiltere'de Ekim'den bu yana en düşük can kaybı

21.03.2021 21:02
İngiltere'de Ekim'den bu yana en düşük can kaybı, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 155'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 155'e yükseldi. Ülkede bugün geçtiğimiz sene Ekim ayından bu yana Covid-19'a bağlı en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere'de Covid-19 vaka ve can kaybı sayıları düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybettiği, Covid-19 nedeniyle toplam can kaybının ise 126 bin 155'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 bin 312 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 296 bin 583'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 27 milyon 630 bin 970 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 2 milyon 228 bin 772 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

EKİM AYINDAN BU YANA EN DÜŞÜK GÜNLÜK CAN KAYBI

Hükümetin yayınladığı resmi verilere göre, Birleşik Krallık genelinde geçtiğimiz sene 5 Ekim'den bu yana Covid-19 nedeniyle en düşük günlük can kaybı kaydedildi. Günlük vaka sayıları ise geçen haftaya oranla yüzde 4.4 oranında azaldı.

GÜNLÜK AŞILAMADA REKOR KIRILDI

Birleşik Krallık, genelinde uygulanan günlük Covid-19 aşı dozlarının sayısı rekor seviyeye ulaştı. Son 24 saatte 873 bin 784 kişinin aşılandığı belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşılama programına dahil olan herkese teşekkür etti. Johnson ayrıca, aşı için davet alan kişilerin randevularına gitmesi gerektiğine dikkat çekti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, England, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Ekim'den bu yana en düşük can kaybı - Son Dakika


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