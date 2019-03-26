İngiltere'de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington Brexit Oylamasında...
1 saat önce
İngiltere'de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:14 Kaynak: AA
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