Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington Brexit Oylamasında...

İngiltere'de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington Brexit Oylamasında...

1 saat önce

İngiltere'de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti.

İngiltere'de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington Brexit Oylamasında..., System.String[]
İngiltere'de Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington Brexit oylamasında hükümete karşı oy vererek istifa etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:14 Kaynak: AA

Richard Harrington, Ekonomi, İngiltere, Güncel
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