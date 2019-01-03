Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Elektriğin Üçte Biri Yenilenebilir Kaynaklardan Sağlandı

İngiltere'de Elektriğin Üçte Biri Yenilenebilir Kaynaklardan Sağlandı

40 dakika önce

İngiltere'de geçen yılın toplam elektrik ihtiyacının üçte birinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiği bildirildi.

İngiltere'de Elektriğin Üçte Biri Yenilenebilir Kaynaklardan Sağlandı, System.String[]
İngiltere'de geçen yılın toplam elektrik ihtiyacının üçte birinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiği bildirildi.Enerji platformu Carbon Brief tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere'de geçen yılın toplam elektrik ihtiyacının yüzde 33'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

İngiltere'de geçen yıl elektrik ihtiyacının yüzde 17'si rüzgar, yüzde 11'i bio atık yakımından, yüzde 4'ü ise güneş enerjisinden elde edildi.

İngiltere'de yenilenebilir enerji kaynaklarına ek olarak nükleer enerji ve düşük karbon emisyonuna sahip enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin toplamdaki payı ise yüzde 53 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de fosil kaynaklardan elde edilen elektriğin toplam içerisindeki payı geçen yıl itibarıyla yüzde 46 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere'de kömürden elektrik elde edilen santraller hızla kapatılıyor. Ülkede 2025 yılında tüm kömür santrallerinin kapatılması hedefleniyor.

Verilere ilişkin olarak değerlendirmede bulunan enerji sektörü çatı kuruluşu RenewableUK Başkan Yardımcısı Maf Smith, son yıllarda özellikle rüzgar enerjisinden elektrik elde edilmesinde maliyetlerin ciddi şekilde azaldığını belirtti.

Smith, "İngiltere'de bundan sonra elektriğin üçte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Fosil kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı ise giderek azalıyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:55 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor

Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi Merve Sanay, Yılan Desenli İç Çamaşırıyla Büyüledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:35:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Elektriğin Üçte Biri Yenilenebilir Kaynaklardan Sağlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]