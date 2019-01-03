Son Dakika Haberleri: İngiltere'de elektriğin üçte biri yenilenebilir kaynaklardan sağlandı

İngiltere'de elektriğin üçte biri yenilenebilir kaynaklardan sağlandı

5 dakika önce

Enerji platformu Carbon Brief'in açıkladığı verilere göre, ülkede geçen yılın toplam elektrik ihtiyacının yüzde 33'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

İngiltere'de elektriğin üçte biri yenilenebilir kaynaklardan sağlandı, System.String[]
Enerji platformu Carbon Brief'in açıkladığı verilere göre, ülkede geçen yılın toplam elektrik ihtiyacının yüzde 33'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:55 

Ekonomi
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