İngiltere'de elektriğin üçte biri yenilenebilir kaynaklardan sağlandı
5 dakika önce
Enerji platformu Carbon Brief'in açıkladığı verilere göre, ülkede geçen yılın toplam elektrik ihtiyacının yüzde 33'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.
Enerji platformu Carbon Brief'in açıkladığı verilere göre, ülkede geçen yılın toplam elektrik ihtiyacının yüzde 33'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:55
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