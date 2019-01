Enerji platformu Carbon Brief'in açıklamış olduğu verilere göre, İngiltere 'de geçtiğimiz yıl toplam elektrik ihtiyacının üçte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.Enerji Platformu Carbon Brief tarafından paylaşılan verilere göre, İngiltere'de 2018 yılında toplam elektrik ihtiyacının üçte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.İngiltere'de geçtiğimiz yıl ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 17'si rüzgar, yüzde 11'i bio atık yakımından kalan yüzde 4'lük kısım ise güneş enerjisinden sağlandı.İngiltere'de yenilenebilir enerji kaynaklarına ek olarak nükleer enerji ve düşük karbon emisyonuna sahip enerji kaynaklarından sağlanan elektriğin toplamda payı yüzde 53 olarak açıklandı.İngiltere'de fosil kaynaklardan sağlanan elektriğin toplam payı geçtiğimiz yıl baz alınarak yüzde 46 oranı ile tüm zamanların en düşük seviyesinde gerçekleşmiş oldu.İngiltere'de kömürden elektrik elde edilen santraller hızla kapatılırken, hedef 2025 yılında tüm kömür santrallerinin kapatılması olarak öngörülüyor.The post İngiltere'de elektriğin yüzde 33'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor appeared first on Enerji Enstitüsü