Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Elektriğin Yüzde 33'ü Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sağlanıyor

İngiltere'de Elektriğin Yüzde 33'ü Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sağlanıyor

29 dakika önce

Enerji platformu Carbon Brief’in açıklamış olduğu verilere göre, İngiltere’de geçtiğimiz yıl toplam elektrik ihtiyacının üçte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Enerji Platformu Carbon Brief tarafından paylaşılan verilere göre, İngiltere’de 2018 yılında toplam elektrik ihtiyacının üçte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. İngiltere’de geçtiğimiz yıl ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 17’si rüzgar, yüzde 11’i bio atık yakımından kalan […]The post İngiltere’de elektriğin yüzde 33’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

İngiltere'de Elektriğin Yüzde 33'ü Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sağlanıyor, System.String[]
Enerji platformu Carbon Brief'in açıklamış olduğu verilere göre, İngiltere'de geçtiğimiz yıl toplam elektrik ihtiyacının üçte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

Enerji Platformu Carbon Brief tarafından paylaşılan verilere göre, İngiltere'de 2018 yılında toplam elektrik ihtiyacının üçte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

İngiltere'de geçtiğimiz yıl ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 17'si rüzgar, yüzde 11'i bio atık yakımından kalan yüzde 4'lük kısım ise güneş enerjisinden sağlandı.

İngiltere'de yenilenebilir enerji kaynaklarına ek olarak nükleer enerji ve düşük karbon emisyonuna sahip enerji kaynaklarından sağlanan elektriğin toplamda payı yüzde 53 olarak açıklandı.

İngiltere'de fosil kaynaklardan sağlanan elektriğin toplam payı geçtiğimiz yıl baz alınarak yüzde 46 oranı ile tüm zamanların en düşük seviyesinde gerçekleşmiş oldu.

İngiltere'de kömürden elektrik elde edilen santraller hızla kapatılırken, hedef 2025 yılında tüm kömür santrallerinin kapatılması olarak öngörülüyor.

The post İngiltere'de elektriğin yüzde 33'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:15 

Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Leicester City Forması Giyen Adrien Silva'nın Peşinde Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar Son Dakika! Sigarada vergi oranı artırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 00:44:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Elektriğin Yüzde 33'ü Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sağlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]