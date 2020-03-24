İngiltere'de en az 3 hafta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'de en az 3 hafta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika

İngiltere'de en az 3 hafta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yayınladığı halka sesleniş mesajında, ülkede en az 3 hafta, sokağa çıkmada kısıtlamalara gidileceğini söyledi.

İngiltere'de en az 3 hafta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yayınladığı halka sesleniş mesajında, ülkede en az 3 hafta, sokağa çıkmada kısıtlamalara gidileceğini söyledi. İngiltere'nin uzun zamandır karşılaştığı en büyük tehdidin koronavirüs (Covid-19) olduğunu ifade eden Johnson, kısıtlamalara uymayanlara polisin müdahale etme yetkisinin olduğunu vurguladı.

İngiltere'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısının ve virüs kaynaklı can kayıplarının artmasıyla, tedbirler de artırıldı. Başbakan Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede ez 3 hafta sokağa çıkmada kısıtlamalara gidileceğini belirtti. Johnson, " Koronavirüs, bu ülkenin onlarca yıldır karşılaştığı en büyük tehdittir. Dünyada bu görünmez katilin yarattığı etkiyi görebiliyoruz. Bu akşam, bu hastalıkla mücadelede atılacak yeni adımlar konusunda sizi bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

ÜLKEDEKİ YENİ KISITLAMALAR NELER?

İnsanların sokağa çıkmaya ve normal yaşantılarını sürdürmeye devam etmesi durumunda, vaka sayılarının artacağını ifade eden Johnson, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) yetersiz kalacağını vurguladı. Alınan yeni kararlar kapsamında Johnson, halka zaruri olmadığı sürece evde kalmaları konusunda çağrıda bulundu. Johnson, halkın sadece, ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmaları gerektiğini ifade etti. İkiden fazla kişinin toplu halde bulunmasının yasaklandığını belirten Johnson, sadece evden çalışma imkanı olmayan kişilerin işe gitmesi çağrısında bulundu. Söz konusu kısıtlamaların polis tarafından denetleneceğini belirten Johnson, İngiltere polisinin para cezası kesme yetkisinin de olduğunu hatırlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Boris Johnson'ın halka sesleniş konuşması


Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:02 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir         
09:29
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:56:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de en az 3 hafta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]