İngiltere'de en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Londra'da önlemler dikkate alınmıyor - Son Dakika

İngiltere'de en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Londra'da önlemler dikkate alınmıyor

13.12.2020 00:49
İngiltere'de en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Londra'da önlemler dikkate alınmıyor, System.String[]

İngiltere'de en çok vakanın görüldüğü Başkent Londra'daki caddelerde eğlenmek için toplanan kalabalıklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymuyor.

İngiltere'de en çok vakanın görüldüğü Başkent Londra'daki caddelerde eğlenmek için toplanan kalabalıklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymuyor.

Başkent Londra'daki Regent, Oxford Caddelerinde ve Piccadilly Meydanı'nda toplanan kalabalıkların ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen kurallara uymadığı görüldü.

Ülkede 2 Aralık'ta sonlanan ulusal karantinanın ardından ilan edilen 3 aşamalı Kovid-19 önlemleri kapsamında 2 aşama bölgesel önlemlerin alındığı Londra'da yalnızca yemeklerin yanında alkol tüketilmesine izin verilirken, kalabalıkların bu kuralı da ihlal ettiği gözlendi.

Londra, İngiltere'de Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yer oldu

Londra, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü yer olmuştu.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, başkent, Kovid-19 vakalarının arttığı 3 bölge içinde yer alıyor. Önceki haftalarda 100 bin kişide 158,1 olan enfeksiyon oranının, 6 Aralık itibarıyla 191,8'e çıkmasıyla Londra, vaka sayısının en çok görüldüğü kent olmuştu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, hem virüsün yayılmasını önlemek hem de kentin sıkı kısıtlamaların uygulanması gereken 3. kademe önlemler kapsamına alınmasının önüne geçmek için halkın elinden gelen her şeyi yapması gerektiği çağrısında bulunmuştu.

Ülkede son 24 saatte 519 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bu arada Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte, 519 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 64 bin 26'ya ulaştı.

Son 24 saatlik dönemde 21 bin 502 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 830 bin 956'ya yükseldi.

İngiltere, Başkent, Aralık, Londra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü Londra'da önlemler dikkate alınmıyor - Son Dakika


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