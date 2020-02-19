İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika
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İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı

6 saat önce

İngiltere'de enflasyon, geçen ay yüzde 1,8 artış kaydetti.

İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı, System.String[]

İngiltere'de enflasyon, geçen ay yüzde 1,8 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 1,8 artış kaydederek son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon, bir önceki ay yüzde 1,3 seviyesindeydi.

Ekonomistlerin beklentileri, enflasyonun geçen ay yüzde 1,6 artış göstermesi yönündeydi.

ONS açıklamasında, ülkede yılın ilk ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde artış göstermesinde artan yakıt ve konut fiyatlarının etkili olduğu belirtildi.

İngiltere'de enflasyon, halen İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedef seviyesinin altında seyrediyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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