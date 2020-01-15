İngiltere'de enflasyon geçen ay hız kesti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İngiltere'de enflasyon geçen ay hız kesti - Son Dakika Ekonomi

İngiltere'de enflasyon geçen ay hız kesti

6 saat önce

İngiltere'de enflasyon, geçen ay hız keserek yıllık bazda yüzde 1,3 arttı.

İngiltere'de enflasyon geçen ay hız kesti, System.String[]

İngiltere'de enflasyon, geçen ay hız keserek yıllık bazda yüzde 1,3 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 1,3 artış kaydetti. Beklenti, TÜFE'nin yüzde 1,5 artış göstermesi yönündeydi.

TÜFE, Kasım 2019'da ise yıllık bazda yüzde 1,5 artmıştı.

Son verilerle birlikte İngiltere'de enflasyon, Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Geçen ay enflasyonda artış hızının azalmasına gerekçe olarak, giyim ve otel konaklama fiyatlarındaki düşüş gösterildi.

Analistler, mevcut enflasyon verisinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefinin altında seyretmesi nedeniyle BoE'nin, gelecek dönemde politika faizinde indirime gidebileceğini belirtti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk fazı imzalandı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu Motorine gelen 20 kuruş indirim, pompa fiyatlarına yansımadı

Son Dakika Haberleri
22:42 BTK, Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı - Son Dakika Ekonomi
22:32 CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kaddafi" eleştirisi - Son Dakika Ekonomi
22:27 Erdoğan ile Trump telefonda görüştü - Son Dakika Ekonomi
22:12 ABD ve Çin 'birinci faz'ı imzaladı - Son Dakika Ekonomi
22:02 TBMM Genel Kurulu - Son Dakika Ekonomi
21:04 ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk fazı imzalandı - Son Dakika Ekonomi
19:27 Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 23:03:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de enflasyon geçen ay hız kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]