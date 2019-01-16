Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Enflasyon Hız Kesti

İngiltere'de Enflasyon Hız Kesti

1 saat önce

İngiltere'de geçen ay yıllık enflasyon yüzde 2,1 oldu.

İngiltere'de Enflasyon Hız Kesti, System.String[]
İngiltere'de geçen ay yıllık enflasyon yüzde 2,1 oldu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydetti. TÜFE, bir önceki ay yıllık bazda yüzde 2,3 artış göstermişti.

İngiltere'de TÜFE aylık bazda ise beklentiyle uyumlu şekilde aralıkta yüzde 0,2 arttı.

Çekirdek TÜFE ise aralıkta yıllık yüzde 1,8 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,9 artış kaydetti.

ONS Enflasyon Verileri Yöneticisi Mike Hardie, enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde, "Enflasyon aylık bazda son dönemde petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle hız kesti. Hava yolları ücretlerindeki düşüş de enflasyonun artış hızının azalmasında etkili oldu." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 2 seviyesindeki enflasyon hedefini korumaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:35 Kaynak: AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere, Ekonomi
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