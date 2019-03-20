Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Enflasyon Yüzde 1,9 Arttı

İngiltere'de Enflasyon Yüzde 1,9 Arttı

1 saat önce

LONDRA (AA) – İngiltere'de şubat ayında tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 1,9'luk artış kaydetti.

İngiltere'de Enflasyon Yüzde 1,9 Arttı, System.String[]
LONDRA (AA) – İngiltere'de şubat ayında tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 1,9'luk artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere'de şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,8 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,9 artış kaydetti.

Ocak ayında İngiltere'de TÜFE yıllık bazda yüzde 1,8 artış göstermişti.

Ülkede şubat ayında aylık bazda tüketici fiyat endeksi ise (TÜFE) yüzde 0,4 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,5 yükseldi.

İngiltere'de şubat ayında çekirdek TÜFE ise yüzde 1,9 olan beklentinin altında kalarak yıllık bazda yüzde 1,8 arttı.

ONS açıklamasında, İngiltere'de şubat ayında enflasyonun beklentinin üzerinde gerçekleşmesine gerekçe olarak gıda ve alkollü içeceklerin fiyatlarındaki artış gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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