İngiltere'de eski Başbakan Churchill'e ait heykel 4 ay sonra yeniden saldırıya uğradı - Son Dakika

İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in heykeli 4 ay sonra ikinci kez saldırıya uğradı.

İngiltere'de Extinction Rebellion adlı çevreci grubun protestoları sırasında eski Başbakan Winston Churchill'in heykeline saldırı yapıldı. Başkent Londra'da bulunan Parlamento Meydanı'nda toplanan yüzlerce çevreci bugün de eylemlerine devam etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gösteriler sırasında meydanda bulunan Churchill heykelinin kaidesine sarı boya ile "Bir ırkçı" ifadesi yazıldı. Churchill heykeli 4 ay sonra ikinci kez saldırıya uğramış ve ırkçı ilan edilmiş oldu. Metropolitan polisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Parlamento Meydanı'ndaki Winston Churchill heykeline zarar verdiği şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı" dedi.

Öte yandan heykel geçtiğimiz Haziran ayından ülkede patlak veren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemleri sırasında yine saldırıya uğramış ve üzerine "Bir ırkçıydı" yazılmıştı. Olayın ardından yetkililer başta Churchill heykeli olmak üzere kentte bulunan birçok heykelin etrafını metal plakalar ile sararak korumaya almıştı. - LONDRA