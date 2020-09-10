İngiltere'de eski Başbakan Churchill'e ait heykel 4 ay sonra yeniden saldırıya uğradı - Son Dakika

İngiltere'de eski Başbakan Churchill'e ait heykel 4 ay sonra yeniden saldırıya uğradı
İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in heykeli 4 ay sonra ikinci kez saldırıya uğradı.
İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in heykeli 4 ay sonra ikinci kez saldırıya uğradı.
İngiltere'de Extinction Rebellion adlı çevreci grubun protestoları sırasında eski Başbakan Winston Churchill'in heykeline saldırı yapıldı. Başkent Londra'da bulunan Parlamento Meydanı'nda toplanan yüzlerce çevreci bugün de eylemlerine devam etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gösteriler sırasında meydanda bulunan Churchill heykelinin kaidesine sarı boya ile "Bir ırkçı" ifadesi yazıldı. Churchill heykeli 4 ay sonra ikinci kez saldırıya uğramış ve ırkçı ilan edilmiş oldu. Metropolitan polisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Parlamento Meydanı'ndaki Winston Churchill heykeline zarar verdiği şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı" dedi.
Öte yandan heykel geçtiğimiz Haziran ayından ülkede patlak veren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemleri sırasında yine saldırıya uğramış ve üzerine "Bir ırkçıydı" yazılmıştı. Olayın ardından yetkililer başta Churchill heykeli olmak üzere kentte bulunan birçok heykelin etrafını metal plakalar ile sararak korumaya almıştı. - LONDRA
Son Dakika Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, Eran Zahavi için çıkan transfer dedikodularını yalanladı Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Annesine aşı bulamayan saldırgan, 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını da bıçakladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Fiorentina'lı Marco Benassi, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadı Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı