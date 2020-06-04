İngiltere'de eski MI6 şefinden koronavirüs açıklaması: Vuhan'daki virüs insan yapımı

İngiltere Gizli Haber Alma Servisi MI6'in eski şefi Sir Richard Dearlove, koronavirüsün (Covid-19) Vuhan kentindeki laboratuvarından 'kazayla' yayıldığını ve insan yapımı olduğunu iddia etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin İngiltere'den açıklama geldi. Açıklamayı İngiltere Gizli Haber Alma Servisi MI6'in eski şefi Sir Richard Dearlove yaptı. Eski MI6 Şefi Sir Richard Dearlove, basına yaptığı açıklamada, Norveç ve İngiliz bilim insanın salgına ilişkin sonıucu paylaşarak, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvarından kazayla yayıldığını ileri sürdü.

KORONAVİRÜS İNSAN YAPIMIDIR

Dearlove, yapılan çalışmayı incelediğinde virüsün insan yapımı olduğunu ve kazayla ortaya çıktığını vurguladı. MI6'i 1999 ile 2004 yılları arasında yöneten Dearlove, St George's Hastanesi'nden Profesör Angus Dalgleish ile Londra Üniversitesi'nden Norveçli Virolog Birger Sorensen'in birlikte hazırladıkları raporun çok önemli olduğunu ifade etti. Raporda, SARS virüsüyle aynı aileden olan koronavirüsün (SARS-Cov-2) incelendiğinde, virüs ailesinden tamamen farklı yapıya sahip olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

ÇİN TÜM DÜNYAYA TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR

Eski MI6 şefi, yayınlanan raporun sonucunda koronavirüsün insan yapımı olduğuna dair elle tutulur deliller olduğunu belirtti. Dearlove ayrıca bu delillerin ışığında, rapor sonucunun Çin'in dünyaya verdiği zararı ödemeye zorlayacağını sözlerine ekledi.