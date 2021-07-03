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Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar - Son Dakika

Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar

03.07.2021 18:04

Son dakika haberi: İngiltere'de bir restoran, eşini aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından istifa eden Sağlık Bakanı Matt Hancock'un görevini bırakmasını, ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladı.

İngiltere'de bir restoran, eşini aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından istifa eden Sağlık Bakanı Matt Hancock'un görevini bırakmasını, ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladı.

Başkent Londra'da 5 şubesi bulunan ve kebaplarıyla ünlü restoranın işletmecileri, Old Street'teki şubelerinde, istifa eden eski Bakan Hancock'un görevini bırakmasını farklı bir yöntemle kutlayarak gündeme geldi.

Restoranın sosyal medya hesabından, istifasını memnuniyetle karşıladıkları bakanın elinde kebapla fotoğraflarını paylaşan işletme sahipleri, Hancock'un görevi bırakmasını kutlamak için 1000 kebabın halka ücretsiz dağıtılacağını duyurdu.

Bakanın istifasının ücretsiz kebap dağıtılarak kutlanması, müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Restorana gelen ve kebabı çok sevdiğini söyleyen müşterilerden biri, Hancock'un geç de olsa istifa ederek doğru olanı yaptığı belirtti ve "Daha önce istifa etse daha iyi olurdu ama hiç olmamasından iyidir." ifadesini kullandı.

Restoranda çalışan şeflerden Sam, herkesin Hancock'un kararlarından bıktığını dile getirerek, "Bu (Hancock'un istifası) kesinlikle kutlamamız gereken bir şeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Ortakları Ed, Stephen ve Manu'nun daha önce Türkiye'de bulunduğunu ve Adana'yı ziyaret ettiğini söyleyen Sam, burada Adana kebabın tarifini öğrendiklerini söyledi.

Restoran sahipleri, kutlama etkinliği kapsamında, kanserle mücadeleyi destekleyen bir hayır kurumu için de bağış topladı.

İşletme, bağışın 1000 sterlini geçmesi durumunda 100 kebap daha dağıtacaklarını açıkladı.

Restoranın menüsünde, eski teknikler ve ateşte pişirme yöntemiyle hazırlanan kebaplar arasında Adana'nın coğrafi işaret tescilli ürünü "Adana kebabı" da yer alıyor.

"Hancock'un ayrılışı hem kebap endüstrisi hem de insanlık için çok önemli"

Le Bab'ın kurucu ortağı Stephen Tozer, yaptığı açıklamada, Matt Hancock'un ayrılışının hem kebap endüstrisi hem de insanlık için çok önemli ve güzel bir olay olduğunu belirterek, "Bu olayın unutulmasına izin veremezdik. 1000 bedava kebaptan daha iyi kebap ve insanlık kutlaması ne olabilir? Ayrıca iyi şeyler için biraz para toplamak amacıyla iyi hisleri kanalize etmek istiyoruz." dedi.

Fotoğraflar istifa ettirmişti

The Sun gazetesi, 25 Haziran'da, evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımlamıştı.

Haberde, Hancock'un, üniversite arkadaşı Coladangelo'yu, geçen mart ayında 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği belirtilmişti.

Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabullense de "ülkeyi salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam edeceğini" duyurmuştu.

Ancak baskılara daha fazla dayanamayan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmesini gerekçe göstererek, 26 Haziran'da istifa etmişti.

Habere konu olan fotoğrafların çekildiği 6 Mayıs'ta hükümet, vatandaşlardan hane halkı dışından insanlara sarılmamalarını istiyordu.

Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar
Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar

England, İstifa, Londra, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladılar - Son Dakika


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