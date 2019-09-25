İngiltere'de etek altı fotoğraf çeken bakanlık çalışanı yargı önünde: Bu suçtan yargılanan ilk kişi
1 saat önce
İngiltere’de Dış Ticaret Bakanlığı için çalışan bir avukat, Londra metrosunda bir kadının eteğinin altından fotoğraf çektiği için yargı önünde. Bu suçtan ilk yargılanan şüpheli olan Daren Timson-Hunt 2 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilir
İngiltere'de Dış Ticaret Bakanlığı için çalışan bir avukat, Londra metrosunda bir kadının eteğinin altından fotoğraf çektiği için yargı önünde. Bu suçtan ilk yargılanan şüpheli olan Daren Timson-Hunt 2 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilir.
İngiltere'de geçen şubat ayında yürürlüğe giren yasaya göre, "izinsiz olarak etek altı görüntüsü çekmek" suç kapsamına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:15
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu Baldızının 2 çocuğuna istismar sanığına beraat Çiftlik Bank davasına, mahkeme başkanı ile avukatın arasında geçen diyalog damga vurdu