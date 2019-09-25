Son Dakika Haberleri: İngiltere'de etek altı fotoğraf çeken bakanlık çalışanı yargı önünde: Bu suçtan yargılanan ilk kişi
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İngiltere'de etek altı fotoğraf çeken bakanlık çalışanı yargı önünde: Bu suçtan yargılanan ilk kişi

1 saat önce

İngiltere’de Dış Ticaret Bakanlığı için çalışan bir avukat, Londra metrosunda bir kadının eteğinin altından fotoğraf çektiği için yargı önünde. Bu suçtan ilk yargılanan şüpheli olan Daren Timson-Hunt 2 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilir

İngiltere'de etek altı fotoğraf çeken bakanlık çalışanı yargı önünde: Bu suçtan yargılanan ilk kişi, System.String[]

İngiltere'de Dış Ticaret Bakanlığı için çalışan bir avukat, Londra metrosunda bir kadının eteğinin altından fotoğraf çektiği için yargı önünde. Bu suçtan ilk yargılanan şüpheli olan Daren Timson-Hunt 2 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilir.


İngiltere'de geçen şubat ayında yürürlüğe giren yasaya göre, "izinsiz olarak etek altı görüntüsü çekmek" suç kapsamına alınmıştı.

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Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:15 
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