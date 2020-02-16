İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika Dünya

İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi

17 dakika önce

İngiltere, İrlanda ve Güney Galler’de etkili olan Dennis fırtınası sonrası yetkililer acil durum ilan etti.

İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi, System.String[]

İngiltere, İrlanda ve Güney Galler'de etkili olan Dennis fırtınası sonrası acil durum ilan edildi.


Yetkililer, şiddetli yağmur nedeniyle nehir yataklarının taşması sonucu bölge sakinlerini evlerinden tahliye etmek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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İngiltere, Galler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:18 
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