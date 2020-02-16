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İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi
17 dakika önce
İngiltere, İrlanda ve Güney Galler’de etkili olan Dennis fırtınası sonrası yetkililer acil durum ilan etti.
İngiltere, İrlanda ve Güney Galler'de etkili olan Dennis fırtınası sonrası acil durum ilan edildi.
Yetkililer, şiddetli yağmur nedeniyle nehir yataklarının taşması sonucu bölge sakinlerini evlerinden tahliye etmek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:18
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