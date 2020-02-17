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İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi
6 saat önce
İngiltere, İrlanda ve Güney Galler'de etkili olan Dennis fırtınası sonrası yetkililer acil durum ilan etti.
İngiltere, İrlanda ve Güney Galler'de etkili olan Dennis fırtınası sonrası yetkililer acil durum ilan etti.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:33
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