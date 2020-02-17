İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika Dünya

İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi

6 saat önce

İngiltere, İrlanda ve Güney Galler'de etkili olan Dennis fırtınası sonrası yetkililer acil durum ilan etti.

İngiltere, İrlanda ve Güney Galler'de etkili olan Dennis fırtınası sonrası yetkililer acil durum ilan etti.View on euronews

İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi

İngiltere, Galler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:33 
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