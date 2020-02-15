İngiltere'de etkili olan Dennis fırtınası 1 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de etkili olan Dennis fırtınası 1 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika Dünya

İngiltere'de etkili olan Dennis fırtınası 1 kişinin ölümüne neden oldu

6 saat önce

Yaygın seyahat aksaklıklarına neden olan Dennis fırtınası sonucu havayolları, Londra ve diğer Birleşik Krallık havalimanlarından yüzlerce uçuşu planlı olarak iptal etti. Ülkedeki çoğu okul eğitime bir hafta ara verdi.

İngiltere'de etkili olan Dennis fırtınası 1 kişinin ölümüne neden oldu, System.String[]

İngiltere'yi bu kış etkisi altına alan ve 'Dennis' adı verilen dördüncü fırtınada 1 kişi yaşamını yitirirken, ulaşımda büyük aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle birçok okul da eğitime bir hafta ara verdi.


Zorlu hava koşullarının etkili olduğu İngiltere'de yetkililer, sert hava koşulları ve sel baskınlarıyla ikinci kez karşı karşıya kaldıklarını ve ordunun kuzey İngiltere sakinlerine yardım etmek için konuşlandırıldığını açıkladı.

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İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:47 
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