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İngiltere'de Eunice Fırtınası'nda kırmızı alarm - Son Dakika

İngiltere'de Eunice Fırtınası'nda kırmızı alarm

18.02.2022 11:14
İngiltere'de Eunice Fırtınası'nda kırmızı alarm

İngiltere'yi vurması beklenen Eunice Fırtınası öncesinde milyonlarca kişiye 'evde kalın' çağrısında bulunuldu.

İngiltere'yi vurması beklenen Eunice Fırtınası öncesinde milyonlarca kişiye 'evde kalın' çağrısında bulunuldu.

İngiltere'nin özellikle doğusu ve güneydoğusunda etkili olması beklenen Eunice Fırtınası öncesinde kırmızı alarm verildi. Okulların tatil edilmesinin ardından milyonlarca kişiye 'evde kalın' çağrısında bulunuldu. Meteoroloji uzmanları bugün saatte 90 kilometre hızla esen rüzgarlara neden olabilecek fırtına sebebiyle elektrik kesintilerine karşı da halkı uyarıyor. İnsanlara, bahçelerindeki eşyaları sabitlemeleri, kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları ve mümkünse araçlarını ağaçlardan ve duvarlardan uzak yerlere park etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Yaklaşan Eunice Fırtınası öncesi seyahat edecek kişilere de uyarılarda bulunuldu. Birçok demiryolu ve havayolu seferinin iptal edilmesi durumuna karşı seyahat edecek kişilere mümkünse planlamalarını değiştirmeleri önerildi. Cardiff Havalimanı'nda da çok sayıda sefer iptal edildi.

Hükümet, yaklaşan fırtına öncesi dün acil bir toplantı düzenlemiş ve Başbakan Boris Johnson, ordunun etkilenenleri desteklemek için "beklemede" olduğunu söylemişti.

Eunice'nin, Dudley Fırtınası'ndan sonra İskoçya, Kuzey İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın bazı bölgelerini vurduktan sonra ülkede bir hafta içinde görülen 2'nci fırtına olması bekleniyor. - LONDRA

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Meteoroloji, Fırtına, England, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de Eunice Fırtınası'nda kırmızı alarm - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de Eunice Fırtınası'nda kırmızı alarm - Son Dakika
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