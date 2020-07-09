- İngiltere'de evlerin üzerine vinç düştü: 1 ölü - Son Dakika

- İngiltere'de evlerin üzerine vinç düştü: 1 ölü

- İngiltere'de evlerin üzerine vinç düştü: 1 ölü İngiltere'nin başkenti Londra'da inşaatta kullanılan bir vincin evlerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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