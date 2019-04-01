Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Fabrikalar Brexit Öncesi Mal Stokluyor
BBC

İngiltere'de Fabrikalar Brexit Öncesi Mal Stokluyor

47 dakika önce

İngiltere'de fabrikalar ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının (Brexit) gerçekleşmesinden önce geçen ay beklenmedik düzeyde mal stoklayarak imalatı 13 ayın en yüksek seviyesine taşıdı.

İngiltere'de Fabrikalar Brexit Öncesi Mal Stokluyor, System.String[]
İngiltere'de fabrikalar ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışının (Brexit) gerçekleşmesinden önce geçen ay beklenmedik düzeyde mal stoklayarak imalatı 13 ayın en yüksek seviyesine taşıdı.

IHS Markit/CIPS piyasa araştırma şirketinin incelemesine göre stoklardaki artış son üç aydır en yüksek düzeyde seyrediyor.

Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) imalat sektöründe Şubat ayında yüzde 52.1 iken Mart ayında yüzde 55.1'e çıktı.

50'nin üstündeki her sayı genişlemeye işaret ediyor.

PMI 32 aydır devamlı olarak eşiğin üstünde.

IHS Markit direktörü Rob Dobson İngiltere ekonomisindeki büyümenin kısa vadeli olacağı uyarısında bulunuyor.

Dobson "İmalatçılar ekonomideki envanter durumları ortaya çıktıkça gelecek eğilimler konusunda kaygılılar. Araştırmaya göre Brexit yaklaştıkça AB şirketleri İngiltere şirketlerinin mallarından uzaklaşıyor. Brexit hazırlıkları ve belirsizlik döneminde kaçırılmış fırsatlar ve yatırımlar önümüzdeki dönemde imalat sektöründe hissedilecek" dedi.

Pantheon Macroeconomics şirketinde baş ekonomist Samuel Tombs PMI endeksindeki artışın Brexit öncesi temelde güçlenen taleptense üreticilerin işini tamamlama çabası olduğunu söyledi.

Tombs "Anlaşmasız bir Brexit için önlem amaçlı stoklamanın GSMH'yi güçlendireceğinden kuşkuluyuz. Çünkü üreticiler aslında yatırım yerine ithalat malları alıyor ve nakitleri bağlıyor" dedi.

Tombs yakın gelecekte PMI endeksinin imalat sektörü için güven getirmeyeceğini belirtti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:39 

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:26:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Fabrikalar Brexit Öncesi Mal Stokluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]