İngiltere'de Facebook hakkında kişiler verileri korumadığı iddiasıyla dava açıldı - Son Dakika

İngiltere'de bir milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini korumadığı gerekçesiyle sosyal medya şirketi Facebook hakkında dava açıldı.

Telegraph gazetesinin haberine göre, Londra'daki davada Facebook'un kasım 2013-mayıs 2015 arasında kullanıcıların bilgilerine izinleri veya onayları olmadan üçüncü taraf bir uygulamanın erişmesine izin verdiği iddia edildi.

O dönemki Facebook'un gizlilik ayarlarının, "This is Your Digital Life" adlı uygulamanın yalnızca kullanıcıların bilgilerini değil, kişinin uygulamayla hiç etkileşimi olmamış Facebook arkadaşlarının bilgilerini de toplamasına olanak tanıdığı belirtildi.

Uygulamanın ad, cinsiyet, konum, fotoğraflar ve beğenilen sayfalarla ilgili bilgilerin tamamını topladığı kaydedildi.

Gazeteci Peter Jukes, davayı kendisi ile İngiltere ve Galler'deki yaklaşık bir milyon kullanıcı adına açtığını belirtti.

Uygulamaya verilen erişimim izninin, bu bilgilerin firmalar tarafından kötüye kullanılmasına yol açtığını savunan Jukes, "Facebook, kullanıcılarla ilgili özel verileri, rızaları ve hatta bilgileri olmadan üçüncü taraf bir uygulamaya açarak kendine olan güveni kötüye kullandı." dedi.

Davacıyı temsil eden Hausfeld Hukuk Bürosu ise Facebook'un yasal yükümlülüklerini ihlal ettiğini savundu.

Facebook, 2019'da İngiltere'de kişisel verilerin siyasi kampanyalarda kötüye kullanılmasıyla ilgili bir soruşturmasının ardından 500 bin sterlin (4 milyon 877 bin TL) para cezası ödemeyi kabul etmişti.

Facebook hakkında, 2018'de Cambridge Analytica adlı şirketin milyonlarca kullanıcının kişisel verilerini uygunsuz bir şekilde edinmesi nedeniyle çeşitli ülkelerde dava açılmıştı.

Skandalın ortaya çıkması sonucu kapanan Cambridge Analytica, edindiği verileri İngiltere'de 2016 Brexit referandumunda ayrılık yanlısı seçmenleri hedeflemek için kullanmakla suçlanmıştı.