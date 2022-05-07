İngiltere'de Falun Dafa Meditasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Dünya genelinde 100'den fazla ülkede milyonlarca uygulayıcısı bulunan antik meditasyon Falun Dafa uygulayıcıları, Londra'da'da mistik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Antik bir tarihe sahip olmasına karşılık 1992 yılında Çin'den dünyaya yayılan Falun Dafa aynı zamanda Falun Gong adı ile de biliniyor. Uygulama beden ve zihnin aynı anda gelişimini amaçlıyor. Evrenin doğruluk, merhamet ve hoşgörü ilkeleri ile beş takımdan oluşan egzersizleri günlük yaşamla birleştiren Falun Dafa, ileri düzey bir meditasyon türü olarak kabul görüyor.