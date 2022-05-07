İngiltere'de Falun Dafa Meditasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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İngiltere'de Falun Dafa Meditasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü

07.05.2022 16:49

Dünya genelinde 100'den fazla ülkede milyonlarca uygulayıcısı bulunan antik meditasyon Falun Dafa uygulayıcıları, Londra'da'da mistik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Dünya genelinde 100'den fazla ülkede milyonlarca uygulayıcısı bulunan antik meditasyon Falun Dafa uygulayıcıları, Londra'da'da mistik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Antik bir tarihe sahip olmasına karşılık 1992 yılında Çin'den dünyaya yayılan Falun Dafa aynı zamanda Falun Gong adı ile de biliniyor. Uygulama beden ve zihnin aynı anda gelişimini amaçlıyor. Evrenin doğruluk, merhamet ve hoşgörü ilkeleri ile beş takımdan oluşan egzersizleri günlük yaşamla birleştiren Falun Dafa, ileri düzey bir meditasyon türü olarak kabul görüyor.

İngiltere'de Falun Dafa Meditasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü
İngiltere'de Falun Dafa Meditasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü
İngiltere'de Falun Dafa Meditasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü
İngiltere'de Falun Dafa Meditasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü

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Çin Halk Cumhuriyeti, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Falun Dafa Meditasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de Falun Dafa Meditasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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