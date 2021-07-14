İngiltere'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında webinar düzenlendi - Son Dakika

İngiltere'de 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında düzenlenen çevrim içi etkinlikte, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı verdiği mücadele ve darbe girişiminin yansımaları ele alındı.

İngiltere merkezli The Centre for British-Turkish Understanding (CBTU) ile İngiltere Türk Dernekleri Birliği (BTA), ortaklaşa "Türkiye'deki 15 Temmuz Başarısız Darbe Girişimine Yansımalar" başlıklı webinar düzenlendi.

Forward Thinking Eş Kurucusu ve Direktörü Oliver McTernan'ın moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, 2016-2019'da İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Alan Duncan ve AK Parti Londra Temsilcisi Abdurrahim Boynukalın katıldı.

Büyükelçi Yalçın, burada yaptığı konuşmada, İngiliz hükümetinin demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümetini devirmeyi hedefleyen 15 Temmuz darbe girişimini kayıtsız, şartsız kınadığını ve Türk demokrasisini desteklediğini bildirdi.

Öte yandan, Yalçın, "Avrupa'daki müttefiklerimizin ve dostlarımızın çoğu, Türk demokrasisine yönelik bu açık saldırıyı kınamakta oldukça yavaş davrandı." eleştirisinde bulundu.

Söz konusu müttefiklerin, Türk milletinin verdiği destansı mücadeleyi göz ardı ettiğini belirten Yalçın, buna karşılık, İngiltere'nin Türkiye'ye sarsılmaz bir destek verdiğini ve her halükarda Türkiye'nin dostu olduğunu gösterdiğini aktardı.

Yalçın, 15 Temmuz'un ardından geçen 5 yılda FETÖ ile birçok alanda mücadele verildiğinin altını çizerek, bu örgütün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği birçok ülke için tehdit olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Yalçın, "5 yıl önce Türkiye'de yaşananlar, bu terör örgütünün başka ülkelerde neler yapabileceğini çok net şekilde hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bütün bu sınamaların ardından her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Yalçın, "15 Temmuz, Türk demokrasisinin ve devletinin bir güç ve sebat imtihanıydı." dedi.

"15 Temmuz tarihte çok önemli bir an"

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olan Duncan da 15 Temmuz'un sadece Türkiye için değil, demokrasinin daha geniş çıkarları için tarihte çok önemli bir an olduğunu dile getirdi.

Duncan, "Demokrasiye inanan herhangi bir politikacı için insanlar arasındaki fark ne olursa olsun, bunu çözmenin yolunun silahlarla, bombalarla ve darbe girişimiyle olmadığını bilmenin çok önemli bir ders olduğunu düşünüyorum." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sadece bir gün önce bakan olarak atandığını anımsatan Duncan, darbe girişimi haberini alır almaz ilk işinin, uçağa binerek Türkiye'ye gelme kararı olduğunu ve bu kararı o dönem ülkesinin başbakanına dahi sormadan çok hızlı bir şekilde aldığını anımsattı.

Alan Duncan, "İngiliz hükümetinin, o günkü hükümetle ve en önemlisi Türk halkıyla dayanışmasını aktarmak istedim." diye konuştu.

Türkiye'yi ziyaretinin ardından, İngiltere'ye döner dönmez çok hızlı bir şekilde İngiliz halkına bu darbe girişiminin ne anlama geldiğini açıklamaya çalıştığını söyleyen Duncan, "Ülkesi için en iyisini yapmaya çalışan bir hükümete karşı bu türden hiçbir darbe girişiminin başarılı olamayacağını umuyorum." dedi.

"Hükümetin güçlü liderliği ve halkın direnci sayesinde bu darbe girişimi engellendi"

Boynukalın da 15 Temmuz gecesi darbe girişimine kalkışanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun yanı sıra güvenlik güçlerine ait çok sayıda binaya saldırdığını hatırlatarak, Boğaziçi Köprüsü'nün de bu kişilerin hedefleri arasında yer aldığını anlattı.

"Hükümetin güçlü liderliği ve halkın direnci sayesinde bu darbe girişimi engellendi." diyen Boynukalın, darbecilerin, Türk milletin geçmişte bu tür darbe girişimleri yaşadığını unuttuğunu söyledi.

Boynukalın, "İnsanların bu direnci, dünyanın dört bir yanındaki birçok kişiye, sadece ikili elleriyle insanların nasıl direnebileceklerini göstermeleri için ilham verdi. Darbe girişimini engelleyenlere derin saygı ve taktir borçluyuz." ifadesini kullandı.