Üye Girişi
İngiltere'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında webinar düzenlendi - Son Dakika

İngiltere'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında webinar düzenlendi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:29
İngiltere'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında webinar düzenlendi, System.String[]

İngiltere'de 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında düzenlenen çevrim içi etkinlikte, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı verdiği mücadele ve darbe girişiminin yansımaları ele alındı.

İngiltere'de 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında düzenlenen çevrim içi etkinlikte, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı verdiği mücadele ve darbe girişiminin yansımaları ele alındı.

İngiltere merkezli The Centre for British-Turkish Understanding (CBTU) ile İngiltere Türk Dernekleri Birliği (BTA), ortaklaşa "Türkiye'deki 15 Temmuz Başarısız Darbe Girişimine Yansımalar" başlıklı webinar düzenlendi.

Forward Thinking Eş Kurucusu ve Direktörü Oliver McTernan'ın moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, 2016-2019'da İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Alan Duncan ve AK Parti Londra Temsilcisi Abdurrahim Boynukalın katıldı.

Büyükelçi Yalçın, burada yaptığı konuşmada, İngiliz hükümetinin demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümetini devirmeyi hedefleyen 15 Temmuz darbe girişimini kayıtsız, şartsız kınadığını ve Türk demokrasisini desteklediğini bildirdi.

Öte yandan, Yalçın, "Avrupa'daki müttefiklerimizin ve dostlarımızın çoğu, Türk demokrasisine yönelik bu açık saldırıyı kınamakta oldukça yavaş davrandı." eleştirisinde bulundu.

Söz konusu müttefiklerin, Türk milletinin verdiği destansı mücadeleyi göz ardı ettiğini belirten Yalçın, buna karşılık, İngiltere'nin Türkiye'ye sarsılmaz bir destek verdiğini ve her halükarda Türkiye'nin dostu olduğunu gösterdiğini aktardı.

Yalçın, 15 Temmuz'un ardından geçen 5 yılda FETÖ ile birçok alanda mücadele verildiğinin altını çizerek, bu örgütün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği birçok ülke için tehdit olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Yalçın, "5 yıl önce Türkiye'de yaşananlar, bu terör örgütünün başka ülkelerde neler yapabileceğini çok net şekilde hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bütün bu sınamaların ardından her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Yalçın, "15 Temmuz, Türk demokrasisinin ve devletinin bir güç ve sebat imtihanıydı." dedi.

"15 Temmuz tarihte çok önemli bir an"

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olan Duncan da 15 Temmuz'un sadece Türkiye için değil, demokrasinin daha geniş çıkarları için tarihte çok önemli bir an olduğunu dile getirdi.

Duncan, "Demokrasiye inanan herhangi bir politikacı için insanlar arasındaki fark ne olursa olsun, bunu çözmenin yolunun silahlarla, bombalarla ve darbe girişimiyle olmadığını bilmenin çok önemli bir ders olduğunu düşünüyorum." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sadece bir gün önce bakan olarak atandığını anımsatan Duncan, darbe girişimi haberini alır almaz ilk işinin, uçağa binerek Türkiye'ye gelme kararı olduğunu ve bu kararı o dönem ülkesinin başbakanına dahi sormadan çok hızlı bir şekilde aldığını anımsattı.

Alan Duncan, "İngiliz hükümetinin, o günkü hükümetle ve en önemlisi Türk halkıyla dayanışmasını aktarmak istedim." diye konuştu.

Türkiye'yi ziyaretinin ardından, İngiltere'ye döner dönmez çok hızlı bir şekilde İngiliz halkına bu darbe girişiminin ne anlama geldiğini açıklamaya çalıştığını söyleyen Duncan, "Ülkesi için en iyisini yapmaya çalışan bir hükümete karşı bu türden hiçbir darbe girişiminin başarılı olamayacağını umuyorum." dedi.

"Hükümetin güçlü liderliği ve halkın direnci sayesinde bu darbe girişimi engellendi"

Boynukalın da 15 Temmuz gecesi darbe girişimine kalkışanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun yanı sıra güvenlik güçlerine ait çok sayıda binaya saldırdığını hatırlatarak, Boğaziçi Köprüsü'nün de bu kişilerin hedefleri arasında yer aldığını anlattı.

"Hükümetin güçlü liderliği ve halkın direnci sayesinde bu darbe girişimi engellendi." diyen Boynukalın, darbecilerin, Türk milletin geçmişte bu tür darbe girişimleri yaşadığını unuttuğunu söyledi.

Boynukalın, "İnsanların bu direnci, dünyanın dört bir yanındaki birçok kişiye, sadece ikili elleriyle insanların nasıl direnebileceklerini göstermeleri için ilham verdi. Darbe girişimini engelleyenlere derin saygı ve taktir borçluyuz." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, Türkiye, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında webinar düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika

Süper Lig'in devleri TFF'ye karşı geri adım atmıyor! Elmas, 23:24 Süper Lig'in devleri TFF'ye karşı geri adım atmıyor! Elmas, "Bu şartlar altında devam etmeyeceğiz" dedi 4 büyüklerin başkanları canlı yayında yayıncı kuruluşa ateş püskürdü 22:32 4 büyüklerin başkanları canlı yayında yayıncı kuruluşa ateş püskürdü Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı 21:49 Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü 21:14 BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 3 haftaya düştü Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı 19:22 Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil 18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı 16:04 Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Ali Koç, TFF'nin açıklamasını tanımadı! Kulüpler maça çıkmama konusunda çok ciddi Ali Koç, TFF'nin açıklamasını tanımadı! Kulüpler maça çıkmama konusunda çok ciddi         
23:57
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı         
23:04
Son Dakika: Rize'de aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu Son Dakika: Rize'de aşırı yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişi kayboldu         
22:26
Afrin'de PKK'nın katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı Afrin'de PKK'nın katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı         
21:48
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 00:07:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılında webinar düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement