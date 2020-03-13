İngiltere'de futbol ligleri yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiltere'de futbol ligleri yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor

İngiltere'de futbol ligleri yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

6 saat önce

İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle erteledi.

İngiltere'de futbol ligleri yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi, System.String[]

İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle erteledi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Premier Lig, Championship Lig, Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship ligindeki maçların İngiltere'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle 4 Nisan'a kadar ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bazı futbol kulüplerinin karantina kararı almasının ardından böyle bir adım atıldığı kaydedildi.

Lig maçlarının yanısıra Federasyon kupası ve altyapı takımlarının maçlarının da 4 Nisan'a kadar ertelendiği ifade edilen açıklamada, taraftarlara mağduriyet yaşamamaları için bilet ücretlerinin iade edileceği aktarıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de 3 oyuncu, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı.

Chelsea'nin, genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı. Chelsea, tüm futbolcular ve teknik ekibin karantina altında tutulduğunu belirtmişti.

Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'da Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm futbolcuların ve teknik ekibin bireysel karantinaya alındığını duyurmuştu.

İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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