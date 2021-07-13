Üye Girişi
İngiltere'de futbol maçları aile içi şiddeti arttırıyor - Son Dakika

İngiltere'de futbol maçları aile içi şiddeti arttırıyor

13.07.2021 13:32
İngiltere'de futbol maçları aile içi şiddeti arttırıyor, System.String[]

İngiltere'de yapılan araştırma, Avrupa'da futbol maçlarının aile içi şiddeti arttırdığını ortaya koydu.

İngiltere'de yapılan araştırma, Avrupa'da futbol maçlarının aile içi şiddeti arttırdığını ortaya koydu. İngiltere'de yardım kuruluşları ülkenin Euro 2020'deki mağlubiyetinden sonra harekete geçti.

İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da, büyük ve önemli futbol maçı günlerinde aile içi şiddet artıyor. Yapılan araştırmalara göre, İngiltere'de maç günlerinde alkol satışlarının ve buna bağlı olarak aile içi şiddetin de arttığı ortaya çıktı. Araştırmalarda, 20 milyonluk bir spor izleyici kitlesine sahip İngiltere'de maç günlerinin kadınlar tarafından endişe ve korku ile beklendiği, İngiliz taraftarların maçı kaybetmeleri durumunda daha fazla aile içi şiddet uyguladığı belirtildi. Araştırmalar, aile içi şiddetin her geçen sene daha fazla arttığını gözler önüne serdi.

İNGİLİZLER MAÇI KAYBEDERSE AİLE İÇİ ŞİDDET YÜZDE 38 ARTIYOR

İngiltere'de 2002, 2006 ve 2010 yıllarında aile içi istismar ve şiddet vakalarının maç tarihleriyle aynı dönemlerde artış gösterdiği kaydedildi. Araştırmada, İngiltere'nin bir maç kazandığında veya berabere kaldığında aile içi istismarın yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 arttığı ortaya konuldu. Yapılan araştırma maç tarihlerinde alkol satışlarının arttığını buna bağlı olarak, şiddet olaylarına eğilimin de arttığını gösterdi.

EURO 2020'DEN SONRA YARDIM KURULUŞLARI HAREKETE GEÇTİ

İngiltere'nin EURO 2020 yenilgisinden sonra yardım kurumları aile içi şiddete maruz kalan kişilere ulaştı. İngiltere'de Kadın Yardım Kuruluşu olan Women's Aid ve Refuge, İngiltere'nin Pazar akşamı Euro 2020 finalinde İtalya'ya yenilgisinin ardından aile içi şiddet mağdurlarından yardım kuruluşlarını aramalarını istedi.

Women's Aid, rapor edilen aile içi istismar vakalarının sayısının futbol maçlarından sonra artma eğiliminde olduğunun söyledi. Women's Aid CEO'su Farah Nazeer, "Bildirilen aile içi istismar vakalarının sayısının futbol maçları sırasında arttığını biliyoruz. Artan alkol tüketimi ve oyunla ilişkili güçlü duygular, şiddeti artırabilir" dedi.

Refuge CEO'su Ruth Davison, futbol turnuvalarının "önceden var olan kötü niyetli davranışların arttırdığını" söyleyerek, mağdurlara "yalnız olmadıklarına" dair güvence verdi. Davison, "Futbolda kimin kazandığına ve kimin kaybettiğine bakılmaksızın, aile içi şiddet sistematik, amaçlı bir davranıştır ve tüm yıl boyunca gerçekleşebilir" dedi.

Araştırmalara göre, İngiltere ve Galler'de Mart 2020'ye kadar olan 1 yıl içinde yaklaşık 1,6 milyon kadının aile içi şiddete maruz kaldığı belirtildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

İngiltere'de futbol maçları aile içi şiddeti arttırıyor

Euro 2020, England, Futbol, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de futbol maçları aile içi şiddeti arttırıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı 14:51 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı 14:46 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti 14:30 Selfie çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz 14:08 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi 13:09 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı 12:40 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi 12:17 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı 11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı

Son Dakika Haberleri
14:51 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim
14:50 Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı
14:45 Galatasaray'dan dev transfer! Yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı
14:34 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
12:16 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
Çek kanununda 13 milyar TL'lik düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak Çek kanununda 13 milyar TL'lik düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak         
14:51
24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim 24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim         
14:51
İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı         
14:35
Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim         
14:10
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!         
13:02
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim         
12:03
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Park görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 14:58:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de futbol maçları aile içi şiddeti arttırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement