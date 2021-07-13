İngiltere'de futbol maçları aile içi şiddeti arttırıyor - Son Dakika

İngiltere'de yapılan araştırma, Avrupa'da futbol maçlarının aile içi şiddeti arttırdığını ortaya koydu. İngiltere'de yardım kuruluşları ülkenin Euro 2020'deki mağlubiyetinden sonra harekete geçti.

İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da, büyük ve önemli futbol maçı günlerinde aile içi şiddet artıyor. Yapılan araştırmalara göre, İngiltere'de maç günlerinde alkol satışlarının ve buna bağlı olarak aile içi şiddetin de arttığı ortaya çıktı. Araştırmalarda, 20 milyonluk bir spor izleyici kitlesine sahip İngiltere'de maç günlerinin kadınlar tarafından endişe ve korku ile beklendiği, İngiliz taraftarların maçı kaybetmeleri durumunda daha fazla aile içi şiddet uyguladığı belirtildi. Araştırmalar, aile içi şiddetin her geçen sene daha fazla arttığını gözler önüne serdi.

İNGİLİZLER MAÇI KAYBEDERSE AİLE İÇİ ŞİDDET YÜZDE 38 ARTIYOR

İngiltere'de 2002, 2006 ve 2010 yıllarında aile içi istismar ve şiddet vakalarının maç tarihleriyle aynı dönemlerde artış gösterdiği kaydedildi. Araştırmada, İngiltere'nin bir maç kazandığında veya berabere kaldığında aile içi istismarın yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 arttığı ortaya konuldu. Yapılan araştırma maç tarihlerinde alkol satışlarının arttığını buna bağlı olarak, şiddet olaylarına eğilimin de arttığını gösterdi.

EURO 2020'DEN SONRA YARDIM KURULUŞLARI HAREKETE GEÇTİ

İngiltere'nin EURO 2020 yenilgisinden sonra yardım kurumları aile içi şiddete maruz kalan kişilere ulaştı. İngiltere'de Kadın Yardım Kuruluşu olan Women's Aid ve Refuge, İngiltere'nin Pazar akşamı Euro 2020 finalinde İtalya'ya yenilgisinin ardından aile içi şiddet mağdurlarından yardım kuruluşlarını aramalarını istedi.

Women's Aid, rapor edilen aile içi istismar vakalarının sayısının futbol maçlarından sonra artma eğiliminde olduğunun söyledi. Women's Aid CEO'su Farah Nazeer, "Bildirilen aile içi istismar vakalarının sayısının futbol maçları sırasında arttığını biliyoruz. Artan alkol tüketimi ve oyunla ilişkili güçlü duygular, şiddeti artırabilir" dedi.

Refuge CEO'su Ruth Davison, futbol turnuvalarının "önceden var olan kötü niyetli davranışların arttırdığını" söyleyerek, mağdurlara "yalnız olmadıklarına" dair güvence verdi. Davison, "Futbolda kimin kazandığına ve kimin kaybettiğine bakılmaksızın, aile içi şiddet sistematik, amaçlı bir davranıştır ve tüm yıl boyunca gerçekleşebilir" dedi.

Araştırmalara göre, İngiltere ve Galler'de Mart 2020'ye kadar olan 1 yıl içinde yaklaşık 1,6 milyon kadının aile içi şiddete maruz kaldığı belirtildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)