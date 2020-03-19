İngiltere'de futbol maçları mayısa kadar oynanmayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiltere'de futbol maçları mayısa kadar oynanmayacak - Son Dakika Spor

İngiltere'de futbol maçları mayısa kadar oynanmayacak

6 saat önce

İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mayısa kadar erteledi.

İngiltere'de futbol maçları mayısa kadar oynanmayacak, System.String[]

İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mayısa kadar erteledi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig, Championship Lig, Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship Ligi'ndeki maçların İngiltere'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle en az 30 Nisan'a kadar ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı erteleme kararına boş takvim oluşturulması için destek verildiği duyuruldu.

İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:40 Kaynak: AA

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