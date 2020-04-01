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İngiltere'de futbolcu maaşlarında indirime yönelik toplantıda karar çıkmadı
6 saat önce
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, lig yönetimi, İngiltere Futbol Ligi (EFL), Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ve Lig Menajerleri Birliği (LMA) ile dörtlü bir toplantı gerçekleştirdi.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, lig yönetimi, İngiltere Futbol Ligi (EFL), Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ve Lig Menajerleri Birliği (LMA) ile dörtlü bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda önceliğin insan sağlığı olduğu belirtilerek, futbol karşılaşmalarına "güvenli ve şartlar uygun olduğunda" devam edileceği vurgulandı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmelerin takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Futbolcu maaşları ve 2019-2020 sezonunun devamı gibi konularda bugün herhangi bir karar alınmadı. Görüşmelerimiz önümüzdeki 48 saat boyunca devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:47
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