Son Dakika › Spor › İngiltere'de futboldaki ara 30 Nisan'a uzatıldı - Son Dakika Spor
İngiltere'de futboldaki ara 30 Nisan'a uzatıldı
6 saat önce
İngiltere Futbol Federasyonu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 4 Nisan tarihine kadar durdurduğu bütün futbol organizasyonlarını en az 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 4 Nisan tarihine kadar durdurduğu bütün futbol organizasyonlarını en az 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını dolayısıyla daha önce İngiltere Futbol Federasyonu tüm ligleri 4 Nisan tarihine kadar ertelemişti. Federasyonunun bugün aldığı kararda bu süre uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre, Premier Lig, FA Cup, EFL ve Kadınlar Ligi'nin ertelenme süresini 30 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı. Aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonu, sporcuların sağlığının kendileri için en öncelik olduğu belirtildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
Son Dakika TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz Mert Hakan Yandaş: "Alınan bu karara teşekkür ederiz" Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!