Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Gatwick Havalimanı'nda Kimliği Belirsiz İha Alarmı

İngiltere'de Gatwick Havalimanı'nda Kimliği Belirsiz İha Alarmı

9 saat önce

İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'nda kimliği belirsiz İnsansız Hava Aracı alarmı verildi.

İngiltere'de Gatwick Havalimanı'nda Kimliği Belirsiz İha Alarmı, System.String[]
İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'nda kimliği belirsiz İnsansız Hava Aracı alarmı verildi. İHA yüzünden havalimanında pek çok uçuş iptal edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve ülkenin en büyük havalimanlarından biri olan Gatwick Havalimanı'nda bir kimliği belirsiz İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) tespit olması sonucu bugün sabah saatlerinde başlayan birçok uçuşun yeniden durdurulduğu öğrenildi.

Dün yaşanan İHA krizinde, Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle yılın en yoğun dönemi olmasının da etkisi ile 765 uçuşun ve yaklaşık 120 bin yolcunun etkilendiği öğrenilmişti. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:09 Kaynak: İHA

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