İngiltere'de gaz borusu patladı, işçi havaya uçtu - Son Dakika
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İngiltere'de gaz borusu patladı, işçi havaya uçtu

29.06.2022 15:10

- İngiltere'de gaz borusu patladı, işçi havaya uçtu İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bir çiftliğe çit çeken işçi, kullandığı makinenin gaz borusunu patlatması sonucu havaya uçtu.

- İngiltere'de gaz borusu patladı, işçi havaya uçtu

LONDRA - İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bir çiftliğe çit çeken işçi, kullandığı makinenin gaz borusunu patlatması sonucu havaya uçtu.

İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bir çiftliğin etrafına çit çeken işçi, kullandığı makine ile yanlışlıkla gaz borusunu patlatınca havaya uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, işçinin gaz borusunu patlatmasının ardından gaz sızıntısı meydana geldiği görüldü. Patlayan borudan gaz sızması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, yetkililer yaklaşık 30 evin tahliye edildiğini belirtti.

Çiftlik sahibi Alan Brown, görüntüleri izlediğinde büyük bir şok yaşadığını belirterek, işçinin yaralanmadığını ancak büyük korku yaşadığını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de gaz borusu patladı, işçi havaya uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de gaz borusu patladı, işçi havaya uçtu - Son Dakika
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