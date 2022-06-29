Çiftlik sahibi Alan Brown, görüntüleri izlediğinde büyük bir şok yaşadığını belirterek, işçinin yaralanmadığını ancak büyük korku yaşadığını ifade etti.

İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bir çiftliğin etrafına çit çeken işçi, kullandığı makine ile yanlışlıkla gaz borusunu patlatınca havaya uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, işçinin gaz borusunu patlatmasının ardından gaz sızıntısı meydana geldiği görüldü. Patlayan borudan gaz sızması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, yetkililer yaklaşık 30 evin tahliye edildiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › İngiltere'de gaz borusu patladı, işçi havaya uçtu - Son Dakika

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