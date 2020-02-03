İngiltere'de gazeteciler bazı meslektaşlarının katılmaları engellenen Başbakanlık'taki brifingi... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İngiltere'de gazeteciler bazı meslektaşlarının katılmaları engellenen Başbakanlık'taki brifingi... - Son Dakika Dünya

İngiltere'de gazeteciler bazı meslektaşlarının katılmaları engellenen Başbakanlık'taki brifingi...

6 saat önce

İngiltere'de gazeteciler, Başbakan Boris Johnson'ın iletişim danışmanı Lee Cain'in bazı meslektaşlarının Başbakanlık'taki bir basın brifingine katılmasını yasaklamasına tepki gösterdi.

İngiltere'de gazeteciler bazı meslektaşlarının katılmaları engellenen Başbakanlık'taki brifingi..., System.String[]

İngiltere'de gazeteciler, Başbakan Boris Johnson'ın iletişim danışmanı Lee Cain'in bazı meslektaşlarının Başbakanlık'taki basın brifingine katılmasını yasaklamasına tepki gösterdi. Gazeteciler, brifingi boykot etti.

Lee Cain brifinge katılmalarını yasakladığı gazeteciler arasında Mirror ve i gazeteleri ile Huffington Post, PoliticsHome ve Independent sitelerinin muhabirleri de vardı.

Brifingin başında gazeteciler ikiye ayrıldı ve "yasaklı" kişilerden Başbakanlığı terk etmeleri istendi.

Buna tepki gösteren diğer gazeteciler ise brifinge katılmama kararı aldı.

BBC muhabiri de boykot etti

BBC Siyaset Muhabiri Laura Kuenssberg de, ITV ve Sky News televizyonları ile Daily Mail, Daily Telegraph, Sun, Financial Times ve Guardian gazetelerinin muhabirleriyle birlikte brifingi boykot etti.

Başbakan Johnson'ın iletişim birimi daha önce bakanların ve bakan yardımcılarının BBC Radyosu'nun Today programı ve ITV Televziyonu'nun Good Morning Britain programlarına çıkmalarını yasaklamıştı.

Bakanlar ve bakan yardımcılarından ayrıca siyaset muhabirleriyle öğle yemeği yememeleri istenmişti.

Başbakan Johnson'ın baş danışmanı Dominic Cummings'in diğer danışmanların medya kuruluşlarıyla aralarına mesafe koyup koymadıklarını denetlemek için "casus ağı" oluşturduğuna yönelik haberler de hafta sonu İngiliz basınına yansımıştı.

Boris Johnson, Başbakanlık, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: AB kurallarını kabul etmektense, gümrük vergilerini tercih ederim
8 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminden Türkiye'ye küstah suçlama Sağlık Bakanı Koca, dünyaya Çin için dayanışma çağrısı yaptı Karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, gece pencerelerden birbirlerine sesleniyorlar: Savaşmaya devam et

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 03:16:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de gazeteciler bazı meslektaşlarının katılmaları engellenen Başbakanlık'taki brifingi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]