Son Dakika Haberleri: İngiltere'de genç sürücülerin gece araç kullanmaları yasaklanabilir
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İngiltere'de genç sürücülerin gece araç kullanmaları yasaklanabilir

2 saat önce

İngiltere'de kazaları önlemek adına yeni ehliyet sahibi gençlerin, gece araba kullanmalarına yasak gelebileceği bildirildi.

İngiltere'de genç sürücülerin gece araç kullanmaları yasaklanabilir, System.String[]
İngiltere'de kazaları önlemek adına yeni ehliyet sahibi gençlerin, gece araba kullanmalarına yasak gelebileceği bildirildi.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, İngiltere'de her 5 gençten 1'inin ehliyetlerini aldıkları ilk senesinde kazaya karıştıkları ortaya çıktı. Yapılan çalışmanın ardından kazaların azaltılmasını amaçlayan yetkililer, yeni yöntemler araştırmaya başladı. Gençlerin tek başlarına seyahat etmelerine kısıtlamalar getiren yetkililer, asgari öğrenme periyodu süresince sürücülerin yanlarında belli bir yaş üstü yolcunun olması gerektiğini savundu.

'Dereceli ehliyet sistemi' olarak planlanan bu sistem, gençlerin gece araba kullanmasını yasaklayacak. Halihazırda ehliyetini aldığı ilk 2 sene içinde 6 ceza puanını ihlal eden genç sürücülerin ehliyetine el konulduğunu söyleyen yetkililer, gece sürüş kısıtlaması veya belli bir yaşın üstünde yolcularla seyahat etme gibi kuralların henüz yürürlüğe girmediğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Michael Ellis konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın en güvenli yollarına sahibiz ve bu yolları güvenli tutmak için her zaman yeni seçenekler arıyoruz. Gençler için ehliyet almak heyecan verici olabilir ancak onların yollarda tek başına seyahat etmesi ürkütücü. 'Dereceli ehliyet sistemi'nin gençlerin yollarda güven içinde seyahat etmelerine, yollarda kazaların azalmasına nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyoruz" dedi.

Ehliyet sisteminde değişiklik yapılmadan önce konunun ilgili makamlara iletileceği, sistemin tartışıldıktan sonra hayata geçebileceği bildirildi.


İngiltere, Genç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:09 Kaynak: DHA
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