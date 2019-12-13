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İngiltere'de genel seçimlerde ilk sonuçlar belli oldu: Johnson hükümet kuracak çoğunluğa ulaştı
6 saat önce
İngiltere’de yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre Boris Johnson'un lideri olduğu Muhafazakar Parti 368 sandalye sayısına ulaşarak hükümet kuracak çoğunluğu elde etti
İngiltere'de yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre Boris Johnson'un lideri olduğu Muhafazakar Parti 368 sandalye sayısına ulaşarak hükümet kuracak çoğunluğu elde etti.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 190 milletvekili çıkarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:16
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