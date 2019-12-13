İngiltere'de genel seçimlerde ilk sonuçlar belli oldu: Johnson hükümet kuracak çoğunluğa ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de genel seçimlerde ilk sonuçlar belli oldu: Johnson hükümet kuracak çoğunluğa ulaştı - Son Dakika Dünya

İngiltere'de genel seçimlerde ilk sonuçlar belli oldu: Johnson hükümet kuracak çoğunluğa ulaştı

6 saat önce

İngiltere’de yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre Boris Johnson'un lideri olduğu Muhafazakar Parti 368 sandalye sayısına ulaşarak hükümet kuracak çoğunluğu elde etti

İngiltere'de genel seçimlerde ilk sonuçlar belli oldu: Johnson hükümet kuracak çoğunluğa ulaştı, System.String[]

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre Boris Johnson'un lideri olduğu Muhafazakar Parti 368 sandalye sayısına ulaşarak hükümet kuracak çoğunluğu elde etti.


Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 190 milletvekili çıkarıyor.

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Boris Johnson, İngiltere, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:16 
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