İngiltere'de George Floyd için gösteri - Son Dakika
İngiltere'de George Floyd için gösteri
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için İngiltere'de gösteri düzenlendi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için İngiltere'de gösteri düzenlendi. Başkent Londra'daki Trafalgar Meydanında toplanan toplanan grup, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.
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5.06.2020 22:17:09. #1.13#
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