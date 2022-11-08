Uzmanlardan kadınlara hayati iç çamaşırı uyarısı: Sakın bu hatayı yapmayın - Son Dakika
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Uzmanlardan kadınlara hayati iç çamaşırı uyarısı: Sakın bu hatayı yapmayın

08.11.2022 11:58
Uzmanlardan kadınlara hayati iç çamaşırı uyarısı: Sakın bu hatayı yapmayın

İngiltere'de gerçekleştirilen bir ankette kadınların yüzde 21'i iç çamaşırlarını her gün değiştirmediklerini dile getirdi. Ancak uzmanlar, bu durumun yanlış olduğunu ve pantalonların ciddi bir bakteri üreme merkezi olduğunu dile getirdi. Uzmanlar özellikle kadınların her gün iç çamaşırı değiştirmesini öneriyor.

İnsan sağlığıyla ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma ise düzenli iç çamaşırı değiştirmeyle ilgili rakamları ortaya koydu. Uzmanlar tarafından yapılan ankete katılan kadınların yüzde 21'i düzenli olarak iç çamaşırı değiştirmediklerini ve bir iç çamaşırını haftanın birkaç günü kullandıklarını dile getirdi.

"BAKTERİ ÜREME MERKEZİ"

Uzmanlar ise bu davranışın çok yanlış olduğunu dile getirdi. İngiliz uzmanlara göre aynı iç çamaşırını uzun süre giymek özellikle genital rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Çünkü pantalonlar büyük bir bakteri yuvası olarak görülüyor.

"MÜMKÜN OLDUKÇA YENİLENMELİ"

Araştırmanın sonunda bir sonuç yayınlayan uzmanlar, kadınlara yaptıkları öneride, iç çamaşırlarının mümkün olduğu sürece değiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

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Araştırma, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Uzmanlardan kadınlara hayati iç çamaşırı uyarısı: Sakın bu hatayı yapmayın - Son Dakika


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