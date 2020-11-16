İngiltere'de go-kart pistinde dev yangın - Son Dakika

İngiltere'de go-kart pistinde dev yangın
16.11.2020 18:54
İngiltere'de bir go-kart yarış pistinde lastiklerin tutuşması sonucu yangın çıktı.
İngiltere'de bir go-kart yarış pistinde lastiklerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale etti.
İngiltere'nin Bradford kentindeki Upper Caddesi'nde bulunan bir go-kart yarış pistinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeninin pistteki lastiklerin tutuşması olduğu ifade edilirken; can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı. Yangına 15 itfaiye aracı ve iki adet yangın helikopterinin müdahale ettiği belirtildi. Bradford İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları uyarısında bulunuldu.
- İngiltere
Son Dakika Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı