İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Hastalar ambulans bulmakta zorlanıyor - Son Dakika
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İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Hastalar ambulans bulmakta zorlanıyor

20.01.2023 21:29

- İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Hastalar ambulans bulmakta zorlanıyor İngiltere'de ambulans çalışanlarının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev kararı alması nedeniyle hastalar ambulans bulmakta güçlük çekiyor.

- İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Hastalar ambulans bulmakta zorlanıyor

LONDRA - İngiltere'de ambulans çalışanlarının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev kararı alması nedeniyle hastalar ambulans bulmakta güçlük çekiyor.

İngiltere'de artan enflasyon ve yaşam maliyeti karşısında daha yüksek ücret talepleri reddedilen ve çoğunluğu hemşireler, demiryolu işçileri ve öğretmenlerden oluşan işçilerin grev dalgası büyüyerek devam ediyor. Ambulans çalışanlarının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev kararı alması nedeniyle hastalar ambulans bulmakta güçlük çekmeye başladı. Normal dönemlerde acil aramalar için yanıt süresi yedi dakika olurken, acil çağrı merkezlerine gelen aramaların ortalama yanıt süresi ağustos ayında sekiz buçuk dakikaya çıktı. Unite Sendikası'nın Ulusal Şefi olarak görev yapan Önay Kasab ülkede, 133 bin sağlık personeli kadrosunda boşluk olduğunu ve yeterli bakımı alamadığı için hayatını kaybeden hasta sayılarına ilişkin de verilerin bulunduğunu söyledi.

Hemşireler de 6 Şubat'ta greve gidecek

Ambulans çalışanlarının yaptığı grev duyurusu, bu haftanın başında Kraliyet Hemşire Koleji tarafından hemşireler için açıklanan grev tarihleriyle aynı zamana denk geldi. Hemşireler, 6 ve 7 Şubat'ta grev yapmayı planladıklarını söyledi. Yeni grev tarihlerinde yer alacak 73 Ulusal Sağlık Servisi tesislerinin çoğunun hastaneler olduğu aktarıldı.

100 bin öğretmen grev yapacak

Öğretmen sendikaları ise yaklaşık 100 bin öğretmenin 1 Şubat'tan itibaren 7 günlük bir greve gideceğini açıkladı. Ulusal Eğitim Sendikası (NEU), öğretmenlerin yapacağı grevin Şubat ve Mart aylarında gerçekleşeceğini belirtti. Grevden toplamda, 23 bin 400 okulun öğretmen grevlerinden etkilenmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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