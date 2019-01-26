İngiltere de Guaido'yu tanıyacak
1 saat önce
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Venezuela'da 8 gün içinde seçim ilan edilmemesi durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu, bu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Venezuela'da 8 gün içinde seçim ilan edilmemesi durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu, bu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:48
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