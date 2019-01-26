Son Dakika Haberleri: İngiltere de Guaido'yu tanıyacak

İngiltere de Guaido'yu tanıyacak

1 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Venezuela'da 8 gün içinde seçim ilan edilmemesi durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu, bu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.

İngiltere de Guaido'yu tanıyacak, System.String[]
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Venezuela'da 8 gün içinde seçim ilan edilmemesi durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu, bu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:48 

Dışişleri Bakanı, Venezuela, İngiltere, Ekonomi
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